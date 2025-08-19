Obavijesti

NJEMAČKI KUP

Kovač i Dortmund jedva izbjegli katastrofu protiv trećeligaša

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača prošla prvi krug Njemačkog kupa pobjedom nad trećeligašem Essenom 1-0!

Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, prošli su prvu prepreku u Njemačkom kupu, pobijedivši na gostovanju u Essenu domaćeg trećeligaša s minimalnih 1-0. Strijelac gola za prolaz bio je Serhou Guirassy u 79. minuti.

Prvi krug će biti kompletiran 26. i 27. kolovoza, kad će svoje utakmice odigrati aktualni prvak Bayern i prošlosezonski osvajač Kupa Stuttgart.

FIFA Club World Cup - Round of 16 - Borussia Dortmund v CF Monterrey
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Bavarci će 27. kolovoza gostovati kod trećeligaša Wehena, a dan prije će drugoligaš Eintracht iz Braunschweiga ugostiti momčad Stuttgarta. 

