Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača prošla prvi krug Njemačkog kupa pobjedom nad trećeligašem Essenom 1-0!
NJEMAČKI KUP
Kovač i Dortmund jedva izbjegli katastrofu protiv trećeligaša
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, prošli su prvu prepreku u Njemačkom kupu, pobijedivši na gostovanju u Essenu domaćeg trećeligaša s minimalnih 1-0. Strijelac gola za prolaz bio je Serhou Guirassy u 79. minuti.
Prvi krug će biti kompletiran 26. i 27. kolovoza, kad će svoje utakmice odigrati aktualni prvak Bayern i prošlosezonski osvajač Kupa Stuttgart.
Bavarci će 27. kolovoza gostovati kod trećeligaša Wehena, a dan prije će drugoligaš Eintracht iz Braunschweiga ugostiti momčad Stuttgarta.
