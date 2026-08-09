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EMIRATES CUP

Kovač je svladao moćni Arsenal!

Piše Ivan Kužela,
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Kovač je svladao moćni Arsenal!
Foto: Matthew Childs
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Kovačev Dortmund šokirao Arsenal u Londonu! Vodio je 2-0 i izdržao završni juriš za veliku pobjedu 3-2. Borussia prvu službenu utakmicu igra krajem kolovoza, a Arsenal već u nedjelju protiv Cityja

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Niko Kovač nastavlja s dobrim rezultatima uoči početka nove sezone. Njegova Borussia Dortmund slavila je na gostovanju kod Arsenala rezultatom 3-2 u susretu Emirates Cupa. Dortmund je do pobjede stigao nakon što je u završnici morao izdržati visoki pritisak domaće momčadi.

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Foto: Instagram

Gosti su odlično krenuli u susret i vrlo brzo stekli značajnu prednost. Samuele Inacio zatresao je mrežu već u šestoj minuti nakon dodavanja Felixa Nmeche, dok je Konstantinos Karetsas u 29. minuti udvostručio vodstvo Dortmunda.

Arsenal je u nastavku uspio smanjiti zaostatak. Ethan Nwaneri pogodio je u 54. minuti za 2-1, ali odgovor Dortmunda stigao je gotovo odmah. Samo četiri minute kasnije Joane Gadou ponovno je odveo svoju momčad na dva gola prednosti. Viktor Gyökeres u 69. minuti bio je precizan s bijele točke i smanjio zaostatak na 3-2, nakon čega je Arsenal krenuo po izjednačenje.

Pre Season Friendly - Emirates Cup - Arsenal v Borussia Dortmund
Foto: Matthew Childs

Sve golove sa susreta pogledajte OVDJE.

Londonska momčad uspjela je ponovno zatresti mrežu, ali pogodak Gabriela Martinellija nije priznat zbog zaleđa. Borussia je tako uspjela sačuvati minimalnu prednost i zaključiti utakmicu pobjedom na Emiratesu.

Pre Season Friendly - Emirates Cup - Arsenal v Borussia Dortmund
Foto: Matthew Childs

Za Kovača je ovo bila vrlo dobra provjera uoči povratka bundesligaškog nogometa. Hrvatski trener prošle je sezone napravio veliki posao s Dortmundom. Kada je početkom 2025. preuzeo momčad, ona se nalazila tek na 11. poziciji prvenstvene ljestvice. Kovač ju je prvo odveo do četvrtog mjesta i plasmana u Ligu prvaka, a zatim je u svojoj prvoj kompletnoj sezoni osvojio drugo mjesto u Bundesligi.

Pre Season Friendly - Emirates Cup - Arsenal v Borussia Dortmund
Foto: Matthew Childs

S druge strane, Arsenal u pripremnom razdoblju ne ostavlja najbolji dojam. Nakon poraza 3-1 od Real Betisa, momčad Mikela Artete doživjela je i drugi uzastopni neuspjeh, ovoga puta protiv Dortmunda. Engleski prvak uskoro će imati priliku za popravak dojma. Prije početka Premier lige čeka ga susret Community Shielda protiv Manchester Cityja, dok će prvenstvenu sezonu otvoriti 21. kolovoza protiv Coventry Cityja.

Dortmund, koji je prošlu sezonu završio kao bundesligaški doprvak, novu prvenstvenu kampanju započet će krajem kolovoza. Kovač tako u nastavak priprema ulazi s pobjedom protiv jednog od najjačih europskih protivnika.

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