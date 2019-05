Kovač: Mi smo prvaci, a oni su treći. Ne smijemo ih podcijeniti

Prvi trofej je osvojen, sada je vrijeme za Kup. Nakon sjajne utakmice protiv Eintrachta i proslave naslova prvaka, igrači Bayerna nisu imali previše vremena za slavlje jer ih već 25. svibnja očekuje borba za novi trofej.

Niko Kovač i njegov Bayern igrat će protiv vrlo nezgodnog Leipziga koji je završio na trećem mjestu u Bundesligi. Kovač je prošle sezone osvojio Kup s Eintrachtom, a ove godine će imati priliku obraniti taj naslov kao trener. Tad je njegov Frankfurt pobijedio upravo Bayern i to s dva gola Ante Rebića.

- Znamo da je Leipzig dobra momčad. Lani sam iskusio kako je to biti u finalu. Nikoga ne smijete podcjenjivati. I nećemo. Mi smo prvaci, a Leipzig je na dobrom, dobrom trećem mjestu. Bit će ovo utakmica savijanja i razbijanja. Očekujem napetu borbu i blizak rezultat. Morat ćemo se stvarno dodatno potruditi - priznao je kovač.

Sezona još nije gotova, a glasine o Kovaču i njegovom odlasku iz Bavarske sve su glasnije. Njemački mediji ga sele već mjesecima, no on je i dalje tu. Bivši hrvatski izbornik odlučio je stati tome na kraj i poslije proslave naslova prvaka izjavio je da sigurno ostaje u klubu.

- Vjerujem kako ću i iduće sezone voditi Bayern. Uvjeren sam da ću nastaviti, imam informacije iz prve ruke, ne iz druge ruke - kazao je Kovač nakon pobjedničkog slavlja - izjavio je Kovač nakon utakmice i srušio sve polemike oko njegovog ostanka.

Prije nekoliko dana izašla je informacija kako će Niko dobiti otkaz unatoč tome ako osvoji oba trofeja, no to je ubrzo demantirao predsjednik kluba Rummenigge kao i sam Niko Kovač poslije utakmice. Bila je to sezona puna uspona i padova, no i navijači su na posljednjoj utakmici Bundeslige pokazali što misle o Niki Kovaču.

- Navijači su pjevali moje ime? Naravno, da me veseli, ja sam čovjek od krvi i mesa - rekao je Kovač nakon osvajanja drugog trofeja u Bayernu.

Na početku sezone osvojili su Superkup pobjedom nad Eintrachtom, osvojena je Bundesliga, a sad je red da osvoje i njemački kup. To je Niko definitivno zaslužio, u inat svima koji ga stalno sele iz kluba i smatraju da nije zaslužio voditi bavarskog diva. Osvajanjem Bundeslige je pokazao da je itekako zaslužio.

Finale protiv Leipziga igra se 25. svibnja na olimpijskom stadionu u Berlinu.