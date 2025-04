Kovač nakon četvorke od Barce na meti kritika, a sad ga čeka bivši klub: 'Brutalan pad BVB-a'

Težak poraz Borussije Dortmund 4-0 na gostovanju kod Barcelone u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka odjeknuo je Europom. Njemački mediji prozivaju hrvatskog stručnjaka Niku Kovača zbog taktičkih odluka, no on brani svoje poteze i upozorava momčad pred ključne izazove u završnici sezone gdje se mora posvetiti prvenstvu.

Suočen s kritikama zbog iznenađujućeg povratka na sustav s četiri braniča, nakon što mu je formacija s petoricom donijela dvije uvjerljive pobjede u Bundesligi, Niko Kovač odbacio je tvrdnje da je taktika bila ključni problem.

- To nije bio problem četvorice ili petorice u obrani - rekao je Kovač i pripisao poraz kolektivnom obrambenom neuspjehu.

Opravdao je povratak na četvorku napadačkom snagom Barcelone i njihovim "svjetskim klasama" poput Laminea Yamala, Lewandowskog i Raphinhe, koji su svi i zabijali.

- Da igrate standardno s petoricom otraga, ovdje uopće ne biste mogli smanjiti pritisak - argumentirao je Kovač.

Ipak, priznao je slabosti, posebno kod bekova Juliana Ryersona i Ramyja Bensebainija, ali je kritizirao i nedostatak podrške krilnih igrača Karima Adeyemija i Jamieja Gittensa.

- Naši bekovi su također bili sami - branio ih je.

Svjestan važnosti nadolazećeg derbija protiv lidera Bundeslige i svoga bivšeg kluba Bayerna, Kovač je poslao jasno upozorenje svojoj momčadi:

- Branit ćemo se puno bolje i puno više nego danas. Jer bez obrane imat ćete problema i u Münchenu.

Foto: Nacho Doce

U njemačkim medijima šok i nevjerica

Unatoč Kovačevim objašnjenjima, njemački mediji, poput utjecajnog Bilda, nisu štedjeli riječi opisujući debakl u Barceloni. Naslovi poput "Brutalan BVB-ov pad" i "Bez šanse u Barceloni" dominirali su izvještajima. Momčad Hansija Flicka bila je na "drugoj razini" potpuno nadigravši goste iz Dortmunda. Posebno bolna bila su dva gola bivšeg napadača Borussije, Roberta Lewandowskog, koji je tako stigao do nevjerojatnih 29 golova u 28 utakmica protiv nekadašnjeg kluba. Reakcije igrača dodatno su potvrdile težinu situacije.

Kapetan Emre Can bio je vidno frustriran i oštar prema suigračima.

- Nije pitanje sustava, već toga je li svatko spreman dati 100 posto i podnijeti žrtve potrebne u ovakvim utakmicama - izjavio je Can i dodao:

- Previše stvari je pošlo po zlu, nismo igrali dobro danas. Bili smo mekani. Nismo bili dovoljno kohezivni. I povrh svega, radili smo jednostavne pogreške. Na ovoj razini, takve greške se oštro kažnjavaju.

Podrška je stigla, ali pritisak na Kovača raste

Unatoč teškom porazu i kritikama, Kovač je dobio podršku od dijela igrača i sportskog direktora Sebastiana Kehla.

- Ne mislim da je bilo do taktike - rekao je.

Dodatnu, i možda ključnu, podršku pružio je Lars Ricken, direktor u Borussiji Dortmund. U izjavi za medije uoči utakmice s Barcelonom, Ricken je potvrdio namjeru kluba da nastavi suradnju s Kovačem i Kehlom i nakon ove, za sada razočaravajuće sezone.

- To je naš jasan cilj - rekao je Ricken, govoreći o "intenzivnoj suradnji" s Kehlom, čiji je ugovor produžen do 2027., dok Kovač ima ugovor do 2026.

Ricken je čak pohvalio Kovačev rad na obrambenom planu, navodeći statističke podatke o boljem omjeru obrambenih duela i smanjenom broju primljenih golova pod njegovim vodstvom.

Međutim, ova službena podrška dolazi u trenutku kada je pritisak javnosti i medija na Kovača ogroman. Poraz od 4-0 u Ligi prvaka uz trenutačno osmo mjesto u Bundesligi (pet bodova udaljeni od mjesta koje vodi u Ligu prvaka iduće sezone), stvara napetu atmosferu.

Budućnost Nike Kovača na klupi Borussije Dortmund, unatoč Rickenovim riječima, i dalje nije sigurna. Njemački mediji slažu se da će sljedeće utakmice, počevši s gostovanjem kod Bayerna, biti presudne. Kovač mora hitno pronaći način da podigne momčad, analizira greške iz Barcelone i implementira promjene koje će donijeti rezultate.

Novi neuspjesi, posebno protiv najvećeg rivala, mogli bi dodatno pojačati pritisak i dovesti u pitanje njegov ostanak, bez obzira na trenutačnu podršku uprave. Povratak protiv Barcelone čini se kao nemoguća misija, ali dobra igra i pozitivan rezultat u Münchenu mogli bi barem privremeno smiriti strasti i kupiti Kovaču dragocjeno vrijeme. Pred hrvatskim stručnjakom su teški dani u kojima mora dokazati da je sposoban izvući Borussiju iz krize.