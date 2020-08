Kovač po prvu pobjedu: Nije sve sjajno, ali dajte nam vremena

<p>Prva utakmica u francuskom prvenstvu za <strong>Niku Kovača</strong> prošla je bolje nego što je izgledalo u 21. minuti utakmice. Kneževi su na kraju došli do boda, mogli su i do pobjede, ali s obzirom da je <strong>Reims </strong>u vrlo ranoj fazi utakmice imao dva gola prednosti, na kraju mogu biti zadovoljni i bodom (2-2).</p><p>Bivši hrvatski izbornik u tome susretu nije mogao računati na čak petoricu nogometaša, ali sjajne vijesti dočekale su ga uoči utakmice drugog kola protiv Metza.</p><p>- Sretni smo što više nemamo ozlijeđenih igrača. Cesc Fabregas, Pietro Pellegri i Stevan Jovetić koji su do sada bili ozlijeđeni, jučer su trenirali s nama. Ako se ništa ne dogodi između presice i sutrašnjeg treninga, oni će biti u konkurenciji za nedjeljnu utakmicu - kazao je Kovač. </p><p>On je tijekom tjedna dobio sjajne pojačanje u vidu Brazilca Caia Henriqueza koji igra na poziciji lijevog beka. No, neće mu biti na raspolaganju za subotu. </p><p>- Sretni smo što smo potpisali tako talentiranog igrača. Moramo biti oprezni s njegovim pravovremenim ulaskom na teren. Poduzet ćemo sve potrebne mjere u sljedećim tjednima kako bismo ga vratili u vrhunsku formu.</p><p>Monaco je daleko od onoga što je bio prije nekoliko godina. Rasprodali su sve zvijezde koje su igrale polufinale Lige prvaka, a onda se bacili u potpuni remont. Težak je zadatak pred Kovačem koji mora podignuti momčad koja je prošle sezone završila na tek devetoj poziciji, a sezonu prije toga na poražavajućem 17. mjestu što je bilo znak uzbune. </p><p>Bivši hrvatski izbornik je svjestan što ga čeka pa je najavio da će Monaco igrati njegovim agresivnim stilom kojeg koristi već godinama.</p><p>- Želim da igramo agresivnim stilom. Svjestan sam da nas to čini ranjivima, ali želim da stvorimo više prilika od protivnika. Nakon šest tjedana nije sve perfektno, ali sretan sam napretkom. Dajte nam malo vremena i kvaliteta će se vidjet - zaključio je on. </p><p>Utakmica protiv Metza igra se u nedjelju u 15 sati.</p>