NAKON PORAZA

Kovač: Presudila je svjetska kvaliteta Bayernovog veznjaka

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Thilo Schmuelgen

Kako je Kimmich asistirao za prvi gol i postigao treći, to je bilo ključno danas. Željeli smo dobar rezultat prije poluvremena i to smo i postigli, izjavio je hrvatski trener nakon poraza od Bayerna

Nogometaši Borussije Dortmund izgubili su 3-2 u derbiju 24. kola njemačke Bundeslige od aktualnog prvaka Bayerna. Momčad Nike Kovača propustila je priliku da ostane u borbi za osvajanje naslova pa se Bayern odvojio na 11 bodova prednosti. 

'Crno-žuti' poveli su u 26. minuti susreta golom Nica Schlotterbecka, a prednost su zadržali sve do drugog poluvremena. Harry Kane je u 54. minuti zabio iz penala, a onda je još jednom bio precizan u 70. minuti. Za izjednačenje domaćina za 2-2 zabio je Daniel Svensson, a za konačnih 3-2 i pobjedu Bayerna zabio je Joshua Kimmich u 87. minuti.

Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich
Foto: Wolfgang Rattay

Kovač je komentirao utakmicu za njemački Sky Sports. 

- Pokazali smo dobru reakciju nakon utakmice s Atalantom. Dali smo sve od sebe i bila je to sjajna utakmica. Bila je to reklama za Bundesligu, nažalost s lošim završetkom za nas. Na kraju, svjetska kvaliteta Joshue Kimmicha bila je jednostavno presudna. Kako je asistirao za prvi gol i postigao treći, to je bilo ključno danas. Željeli smo dobar rezultat prije poluvremena i to smo i postigli. U drugom poluvremenu utakmica se pretvorila u pravu pucnjavu - izjavio je.

Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich
Foto: Thilo Schmuelgen

Istaknuo je kako je aktualni prvak Njemačke ove sezone odličan u napadu.

- Bayern je ove sezone ofenzivno apsolutno svjetske klase, gotovo svi primaju nekoliko golova protiv njih. Obrambeno smo mogli bolje, napadački sam bio zadovoljan svojom momčadi. Nažalost, nije bilo dovoljno. 

Sljedeća utakmica Borussije na rasporedu je 7. ožujka kada igraju protiv Kolna. Hrvatski trener kratko se osvrnuo na sljedeći susret.

- Sada imamo više slobodnih dana i želimo se nastaviti razvijati. Za nas je bitno ostati blizu Bayerna na tablici na smiren način - zaključio je Kovač nakon poraza.

OSTALO

