NOVO SLAVLJE DORTMUNDA

Kovač slavio u derbiju! U samoj završnici pao je velikan s juga

Piše HINA,
Dramatična završnica odvila se u Stuttgartu. Borussia Dortmund je golovima Adeyemija i Brandta u sudačkoj nadoknadi svladala domaće i matematički ostala u utrci za vrh Bundeslige

Borussia Dortmund je svladala na MHPAreni domaći Stuttgart s 2-0 golovima u samoj završnici posljednjeg subotnjeg dvoboja 28. kola njemačkog nogometnog prvenstva i ostala devet bodova iza vodećeg Bayerna, a 11 bodova ispred ostalih pratitelja u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Iako se činilo da će prvi put nakon 13 i pol godina dvoboj ovih dviju momčadi završiti bez pogodaka, da se to ne ostvari pobrinuli su se igrači pod vodstvom bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, golovima u četvrtoj i šestoj minuti dodatka. Dva brza protunapada gostujuće momčadi preciznim udarcima su dovršili Karim Adeyemi i Julian Brandt.

Vodeći Bayern ima 73 boda, a Borussia Dortmund je na drugom mjestu sa 64 boda. Trećeplasirani RB Leipzig i Stuttgart na četvrtom mjestu imaju po 53 boda, a u borbi za mjesto u Ligi prvaka su još Hoffenheim s 50 bodova i Bayer Leverkusen s 49.

