Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODBACIO NAGAĐANJA

Kovača pitali oko neslaganja sa zvijezdom: On nije zločest dečko

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Kovača pitali oko neslaganja sa zvijezdom: On nije zločest dečko
2
Foto: R7087 Joachim Bywaletz

Adeyemijev je ostanak u Borussiji upitan jer mu ugovor istječe u ljeto 2027., a prema nedavnim napisima Bilda, pregovori između kluba i igrača su na čekanju. Ove je sezone odigrao 37 utakmica i zabio 10 golova, uz pet asistencija

Admiral

Trener Borussije Dortmund Niko Kovač odbacio je medijska šuškanja o lošem odnosu s napadačem Karimom Adeyemijem.

- Razgovaram sa svim igračima, no otkako sam došao, najviše sam vremena posvetio upravo Karimu. Zaista ga cijenim, on je poseban karakter, sjajan i pristojan dečko. Upravo suprotno nekim medijskim napisima, Adeyemi je, po mom mišljenju, ponekad i predobar - rekao je i Kovač i dodao:

- On nije zločesti dečko i čvrsto vjerujem da može postati vrhunski nogometaš ako usvoji određene prilagodbe. No, da bi se to dogodilo, mora mi pokloniti malo više povjerenja - kazao je Hrvat za Bildov podcast "Phrasenmäher".

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund
Foto: R4094 Gladys Chai von der Laage

Njemačkom reprezentativcu njemački mediji zamjeraju slabije igre u dresu Dortmunda ove sezone, a dodatnu pozornost je privukao i ponašanjem izvan terena. 

Ipak, njegov je ostanak u Borussiji upitan jer mu ugovor istječe u ljeto 2027., a prema nedavnim napisima Bilda, pregovori između kluba i igrača su na čekanju. Ove je sezone odigrao 37 utakmica i zabio 10 golova, uz pet asistencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući
NIJE BIO ZADOVOLJAN

Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući

Sneijder se šali na račun Lige prvaka, dok Arsenal prekida 20-godišnje čekanje na finale. Arteta pod pritiskom, ali Sneijder hvali njegov rad s "topnicima"
Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca
EUROPSKA LIGA

Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca

KIEL - NEXE 30-27 (4-2) U dramatičnoj završnici Kiel nije realizirao posljednji napad, pa je odluka o putniku na Final Four pala u raspucavanju sedmeraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026