Kovača pitali oko neslaganja sa zvijezdom: On nije zločest dečko

Trener Borussije Dortmund Niko Kovač odbacio je medijska šuškanja o lošem odnosu s napadačem Karimom Adeyemijem.

- Razgovaram sa svim igračima, no otkako sam došao, najviše sam vremena posvetio upravo Karimu. Zaista ga cijenim, on je poseban karakter, sjajan i pristojan dečko. Upravo suprotno nekim medijskim napisima, Adeyemi je, po mom mišljenju, ponekad i predobar - rekao je i Kovač i dodao:

- On nije zločesti dečko i čvrsto vjerujem da može postati vrhunski nogometaš ako usvoji određene prilagodbe. No, da bi se to dogodilo, mora mi pokloniti malo više povjerenja - kazao je Hrvat za Bildov podcast "Phrasenmäher".

Njemačkom reprezentativcu njemački mediji zamjeraju slabije igre u dresu Dortmunda ove sezone, a dodatnu pozornost je privukao i ponašanjem izvan terena.

Ipak, njegov je ostanak u Borussiji upitan jer mu ugovor istječe u ljeto 2027., a prema nedavnim napisima Bilda, pregovori između kluba i igrača su na čekanju. Ove je sezone odigrao 37 utakmica i zabio 10 golova, uz pet asistencija.