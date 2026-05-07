NIKLAS SULE

Kovačev igrač objavio da odlazi iz nogometa sa samo 30 godina

Piše Issa Kralj,
Foto: Marcus Hirnschal

U klupskoj karijeri osvojio je pet titula Bundeslige i Lugu prvaka, a za njemačku nogometnu reprezentaciju nastupio je 49 puta

Njemački branič Niklas Sule (30) objavio je da završava igračku karijeru na kraju ove sezone. Nijemac je odluku objavio u podcastu Spielmacher, a onda je vijest potvrdila i Borussia Dortmund na službenim stranicama. Ugovor u Borussiji mu ističe 30.lipnja.

Sule je priznao da odluku nije donio preko noći već da je duže vrijeme razmišljao o tome, ali konačnu odluku donio je nakon što se ozlijedio u utakmici protiv Hoffenheima u kojoj je ponovno ozlijedio koljeno. 

Ovim putem želim objaviti da ću na ljeto završiti karijeru - izjavio je Sule i opisao kako je donio tu tešku odluku:

- Kada sam sljedećeg dana otišao na magnetsku rezonanciju i dobio dobru vijest da ipak nije riječ o puknuću križnih ligamenata, bilo mi je tisuću posto jasno da je gotovo. Nisam mogao zamisliti ništa gore od toga da se zapravo veselim životu nakon nogometa - neovisnosti, odlasku na odmor, vremenu s djecom - a da onda moram prolaziti kroz treće puknuće križnih ligamenata. 

1.FC Köln vs Borussia Dortmund
Foto: R4094 Gladys Chai von der Laage

Sule je tijekom karijere igrao za Hoffenheim, a onda je u ljeto 2022. došao u Bayern kao slobodni igrač, a onda u Borussiu Dortmund gdje je igrao pod vodstvom Nike Kovača. U klupskoj karijeri osvojio je pet titula Bundeslige i Lugu prvaka, a za njemačku nogometnu reprezentaciju nastupio je 49 puta. 

