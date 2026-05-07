U klupskoj karijeri osvojio je pet titula Bundeslige i Lugu prvaka, a za njemačku nogometnu reprezentaciju nastupio je 49 puta
Kovačev igrač objavio da odlazi iz nogometa sa samo 30 godina
Njemački branič Niklas Sule (30) objavio je da završava igračku karijeru na kraju ove sezone. Nijemac je odluku objavio u podcastu Spielmacher, a onda je vijest potvrdila i Borussia Dortmund na službenim stranicama. Ugovor u Borussiji mu ističe 30.lipnja.
Sule je priznao da odluku nije donio preko noći već da je duže vrijeme razmišljao o tome, ali konačnu odluku donio je nakon što se ozlijedio u utakmici protiv Hoffenheima u kojoj je ponovno ozlijedio koljeno.
Ovim putem želim objaviti da ću na ljeto završiti karijeru - izjavio je Sule i opisao kako je donio tu tešku odluku:
- Kada sam sljedećeg dana otišao na magnetsku rezonanciju i dobio dobru vijest da ipak nije riječ o puknuću križnih ligamenata, bilo mi je tisuću posto jasno da je gotovo. Nisam mogao zamisliti ništa gore od toga da se zapravo veselim životu nakon nogometa - neovisnosti, odlasku na odmor, vremenu s djecom - a da onda moram prolaziti kroz treće puknuće križnih ligamenata.
Sule je tijekom karijere igrao za Hoffenheim, a onda je u ljeto 2022. došao u Bayern kao slobodni igrač, a onda u Borussiu Dortmund gdje je igrao pod vodstvom Nike Kovača. U klupskoj karijeri osvojio je pet titula Bundeslige i Lugu prvaka, a za njemačku nogometnu reprezentaciju nastupio je 49 puta.
