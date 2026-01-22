Kovačević: Bio sam ljutit na poluvremenu zbog nekih stvari, a u Dansku se ne idemo braniti

Dinamo je otvorio 2026. godinu onako kako je i Mario Kovačević priželjkivao. Autoritativnom i moćnom predstavom, "modri" su na Maksimiru demolirali FCSB (4-1) u 7. kolu Europske lige i došli na korak od plasmana u eliminacijsku fazu. Europsko proljeće će vrlo vjerojatno potvrditi kod danskog Midtjyllanda za tjedan dana. Čudo bi se trebalo dogoditi da dinamovce ne vidimo u daljnjoj fazi natjecanja...

Na Maksimiru je bilo mrzlo, ali plavi stroj bacio ih je u ekstazu, posebice Dion Drena Beljo koji je briljirao s dva gola. Zabijali su i Bakrar te Kulenović, dok je jedini gol za goste zabio Birligea.

Mario Kovačević blistao je od sreće nakon utakmice. I to s razlogom. Momčad je konačno odigrala onako kako on priželjkuje otkako je došao na klupu. Atraktivno, napadački neumoljivo i taktički sigurno.

Je li FCSB sam sebe pobijedio s pogreškama, pitao je Kovačevića rumunjski novinar.

- Bilo je grešaka, ali mi smo ih na dosta stvari primorali. Zabili smo dva lijepa gola, njihovi igrači nisu dobro reagirali i to nam je olakšalo. Naprijed su ako dobri, zabili su nam gol i doveli nas u nervozu. Ipak, bili smo kvalitetniji, poslije trećeg gola je bilo pitanje s koliko razlike ćemo pobijediti. Stvarali smo akcije i dominirali, pripremali smo se i zasluženo pobijedili - odgovorio je trener Dinama.

Kako vidite težak ritam koji je pred vama, Osijek pa Midtjylland?

- Ja sam na pripremama vidio da je to dobro, pametno smo napravili što nismo otišli u tople krajeve, priviknuli smo se na zimu. Vjerovao sam da ćemo ovako ući u godinu, bitno je da smo, uz pobjedu, odigrali jako dobro, osim tih desetak minuta u prvom poluvremenu. Vjerujem da ćemo nastaviti ovako, čeka nas Osijek za tri dana.

Je li se moglo bez rupa u igri, pogotovo krajem prvog poluvremena?

- Radimo na tome, ali nema nijedne momčadi na svijetu koja može 90 minuta odigrati bez greške. Ljutilo me što nismo bili čvršći, što im nismo jače ulazili u šut. Ali u drugom poluvremenu je to bilo puno bolje, bili smo čvršći i odgovorniji, otvorili su se kanali prema naprijed. Neću reći da sam galamio na poluvremenu, ali sam rekao igračima da moraju biti aktivniji i da pokušaju zabiti treći gol, riješiti utakmicu. Veseli me taj pristup u drugom poluvremenu.

Koliko ste zadovoljni širinom rostera, sve je više raspoloženih igrača?

- Ja sam znao da treba vremena da se formira momčad, da znamo što mozemo očekivati od kojeg igrača. Konkurencija čini igrače boljima. Stalno govorim igračima s klupe da svaku minutu moraju iskoristiti. Kulenović je igrao tri minute i zabio, to je primjer svima, bez obzira koliko igrali, i jedna minuta im je prilika da se dokažu. To želim od svih, maksimalan angažman. Svi su danas s klupe jako dobro reagirali. I kad to vide ovi iz prvog sastava, jasno im je da moraju biti na dobroj razini ako žele igrati. Na tome smo radili i bit će još bolje.

Sergi Dominguez je van forme, ne djeluje sigurno?

- Ne bih o pojedincima. Sergi je bio odličan u prvm dijelu sezone, mlad je i nije mu lako, ima kvalitetu i popravit ćemo neke stvari. Puno je stvari popravio, siguran sam da će biti još bolji.

Napadači konačno odlučuju utakmice.

- Jako sam sretan zbog njih, očekivao sam da ovako otvorimo nastavak sezone. Imamo teške utakmice i ovo će nam pomoći za dalje. Od početka govorim da su naši napadači na razini, Beljo, Kulenović. Bakrar, Lisica i Hoxha su zabili dosta golova u prvom dijelu sezone, a nadam se da će ove godine zabiti još više.

Odškrinuli ste vrata eliminacijske faze Europske lige, bit će dovoljan i bod u Danskoj.

- Nećemo braniti bod, prvo imamo Osijek pa ćemo nakon toga razmišljati o tome. Nismo se branili ni protiv jačih momčadi, nećemo ni protiv njih. Vjerujem da će u svakoj utakmici biti sve bolje, dalo nam je ovo jako puno samopouzdanja. Pokušat ćemo osigurati drugi krug u Danskoj, to mi je velika želja.

