Kovačević: Brutalno su kaznili naše greške. Ali ova utakmica je pokazala da možemo parirati

Mario Kovačević teško se pomirio s visokim porazom Dinama od Celte na Maksimiru (0-3). Španjolski prvoligaš bio je premoćan, kažnjavao je svaku pogrešku hrvatskog doprvaka, a neke prilike koje je domaćin imao nisu završile u mreži.

- To je Europa i svaka se greška kažnjava. Žao mi je naših navijača, ali greške su presudile. Oni su nas kaznili i teško se bilo nakon toga vratiti. Pokušavali smo i kod 1-0, Hoxha je probijao njihovu desnu stranu, ali događale su se te greške, brutalno su nas kaznili, da u drugom dijelu moraš dati sve od sebe da ne odu u još teži poraz. Bogu hvala, nije se dogodilo. Pritiskali smo, zaslužili smo barem jedan gol, ali nije se dogodilo - rekao je trener Dinama za Arenasport.

Pokretanje videa... 00:57 Navijači Dinama nakon poraza: 'Bez ideje i karaktera. Kovačević mora otići' | Video: 24sata/pixsell

U drugom poluvremenu, nakon tri gola u mreži za koja su najzaslužniji bili Pablo Duran (dva komada), kao i Bryan Zaragoza koji je probijao po Theophileovoj strani, promijenio je Kovačević oba beka, Dinamo je bio opasniji, ali nije došao do gola.

- Morali smo reagirati na poluvremenu, falilo nam je i brzine. Igrači koji su ušli dobro su odigrali. Žao mi je što nismo zabili barem jedan gol. Znali smo da je Celta dobra momčad i da je u dobroj formi, igra s vrhunskim momčadima svaki tjedan. Nevjerojatno je da nam zabiju sve to - rekao je Kovačević i optimistično se okrenuo prema druge četiri utakmice, među kojima su prve dvije, prije zimske stanke, još dva susreta s klubovima iz liga "petice" Lillea 27. studenoga u Francuskoj i Betisa u Zagrebu dva tjedna potom u Zagrebu.

- Ova utakmica je pokazala da mi možemo parirati, to su dobre europske momčadi, bili smo dobri i protiv Fenerbahčea, Maccabija i Malmöa. Ako budemo koncentrirani, možemo osvojiti još koji bod.