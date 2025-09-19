Kovačević ga otpisao za Europu, idući tjedan vraća se u pogon

Ronaël Pierre-Gabriel (27) i dalje čeka debi pod vodstvom novog trenera Marija Kovačevića. Francuski branič već je na pripremama izgubio mjesto u početnoj postavi "modrih", njegovu je poziciju odmah zauzeo Moris Valinčić. Pierre-Gabriel je konkurirao samo za utakmicu u Osijeku, dok je preostalih pet prvenstvenih dvoboja i kup ogled u Predavcu propustio zbog ozljede.

Njegova je situacija dosta čudna, Pierre-Gabriel je posljednjih godina bio jedan od najstandardnijih igrača Dinama, siguran član početne postave na desnom boku. Dapače, Pierre-Gabriel je znao igrati i na lijevoj strani, ali u eri Marija Kovačevića vrlo brzo je postao "neželjeno dijete", pa nije prijavljen niti za europske nastupe.

A zanimljivo, Pierre-Gabriel je prošle godine dvaput bio koban za - Splićane. Francuz je u ožujku bio strijelac u domaćem remiju protiv Hajduka (2-2), tad je kod Fabija Cannavara zaigrao nešto ofenzivnije, pa zabio gol za 2-1. Dinamo je na kraju maksimirski dvoboj zavšrio s dva igrača manje (isključeni Ristovski i Galešić), završilo je 2-2.

Split: Ronael Pierre-Gabriel zabio gol Hajduku za 1:0 | Foto: /PIXSELL

Pierre-Gabriel je još dojmljiviji protiv Hajduka bio u svibnju na Poljudu, tad je u viziji Sandra Perkovića igrao lijevog beka, a početkom drugog dijela dalekometnim je udarcem iznenadio Ivana Lučića. Zagrepčani su taj ogled dobili 3-1, za plave su još zabijali Kulenović i Sučić, jedini gol za bijele zabio je Livaja.

Kovačević danas neće imati iskusnog braniča na raspolaganju, za sutrašnji Poljud na poziciji desnog beka imat će tek - Valinčića. Jasno, tu poziciju mogu pokriti i Theophile i Živković, ali nitko od njih nije klasični bek. Pierre-Gabriel se oporavlja od ozljede, početkom sljedećeg tjedna trebao bi ući u puni trening, pa konkurirati za prvenstveni dvoboj protiv Slaven Belupa. Europu nema pravo igrati...