Tenzije se dižu uoči derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, netko je pod okriljem noći ostavio poruku Ljubi Pavasoviću Viskoviću uz aluziju na transparent koji se pojavio na Čiovu prije Eura 2016.
Usred Zagreba osvanula poruka Pavasoviću uoči derbija u Splitu
Hajduk i Dinamo u subotu od 17 sati igraju najveći derbi hrvatskog nogometa na Poljudu u sedmom kolu HNL-a, atmosfera je naelektrizirana već danima u Splitu, stadion će biti rasprodan uz više od 1400 navijača zagrebačkog kluba, a ni u glavnom gradu nije mirno.
Iznad pothodnika na Slavonskoj aveniji u središtu Zagreba netko je na ogradi ostavio transparent upućen novom predsjedniku Hajdukova nadzornog odbora Ljubi Pavasoviću Viskoviću, odvjetniku sa zagrebačkom adresom: "Ljubo = orjuna... Dabogda sve izgubili", stoji u poruci.
Što je orjuna?
Pojam orjuna dolazi od Organizacije jugoslavenskih nacionalista, ekstremne političke skupine osnovane 1921. u Splitu, koja je zagovarala unitarističku, autoritarnu Jugoslaviju i koristila nasilne metode protiv hrvatskih nacionalista, komunista i drugih protivnika režima. Orjunaši su bili poznati po terorističkim akcijama, suradnji s četnicima i jugoslavenskom vojskom, te su u Drugom svjetskom ratu mnogi od njih završili u četničkim postrojbama, čak i kao Hrvati iz Dalmacije.
U modernom kontekstu, "orjunaš" je postao pogrdan izraz koji se koristi u navijačkim i političkim raspravama, osobito u Hrvatskoj. Nakon incidenta na utakmici Hrvatske i Češke na Euru u Francuskoj 2016., tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala je huligane orjunašima.
"Bravo, Vatreni! Bravo, hrvatski navijači! A vama neprijateljima Hrvatske, mrziteljima svoje reprezentacije i države (tzv. orjunašima) poručujem: odgovarat ćete i za ovo i za svastiku! Sram vas bilo!", napisala je tada na društvenim mrežama.
Nekoliko dana prije te utakmice u Francuskoj, na dan prvog dvoboja protiv Turske u Parizu, na starom čiovskom mostu osvanula je poruka "Sve izgubili dabogda" uz prekriženi logo HNS-a.
