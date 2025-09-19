Usred Zagreba osvanula poruka Pavasoviću uoči derbija u Splitu

Hajduk i Dinamo u subotu od 17 sati igraju najveći derbi hrvatskog nogometa na Poljudu u sedmom kolu HNL-a, atmosfera je naelektrizirana već danima u Splitu, stadion će biti rasprodan uz više od 1400 navijača zagrebačkog kluba, a ni u glavnom gradu nije mirno.

Iznad pothodnika na Slavonskoj aveniji u središtu Zagreba netko je na ogradi ostavio transparent upućen novom predsjedniku Hajdukova nadzornog odbora Ljubi Pavasoviću Viskoviću, odvjetniku sa zagrebačkom adresom: "Ljubo = orjuna... Dabogda sve izgubili", stoji u poruci.

Foto: Čitatelj 24sata

Što je orjuna?

Pojam orjuna dolazi od Organizacije jugoslavenskih nacionalista, ekstremne političke skupine osnovane 1921. u Splitu, koja je zagovarala unitarističku, autoritarnu Jugoslaviju i koristila nasilne metode protiv hrvatskih nacionalista, komunista i drugih protivnika režima. Orjunaši su bili poznati po terorističkim akcijama, suradnji s četnicima i jugoslavenskom vojskom, te su u Drugom svjetskom ratu mnogi od njih završili u četničkim postrojbama, čak i kao Hrvati iz Dalmacije.

U modernom kontekstu, "orjunaš" je postao pogrdan izraz koji se koristi u navijačkim i političkim raspravama, osobito u Hrvatskoj. Nakon incidenta na utakmici Hrvatske i Češke na Euru u Francuskoj 2016., tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala je huligane orjunašima.

"Bravo, Vatreni! Bravo, hrvatski navijači! A vama neprijateljima Hrvatske, mrziteljima svoje reprezentacije i države (tzv. orjunašima) poručujem: odgovarat ćete i za ovo i za svastiku! Sram vas bilo!", napisala je tada na društvenim mrežama.

Nekoliko dana prije te utakmice u Francuskoj, na dan prvog dvoboja protiv Turske u Parizu, na starom čiovskom mostu osvanula je poruka "Sve izgubili dabogda" uz prekriženi logo HNS-a.

Foto: Dalmatinski portal