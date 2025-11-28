Mladi branič bio je najbolji pojedinac Dinamovih priprema u siječnju i srpnju 2024., a onda ozbiljnu priliku u seniorima dobije tek dvije godine kasnije!? A u siječnju će već napuniti 19 godina...
Kovačević ga sad ne smije opet 'zalediti': Mikić je bio jedna od rijetkih svijetlih točaka u Lilleu
Noa Mikić (18) u Lilleu je odradio prvu europsku utakmicu u dresu Dinama. I na prekrasnom se Pierre-Mauroy stadionu, baš poput većine suigrača, uklopio u sivilo cijele momčadi. Mladom braniču na dušu ide prvi gol domaćina, Mikić tu nije najbolje reagirao, iako su u toj situaciji mogli (i morali) bolje reagirati i Mišić, i McKenna, i Dominguez...
