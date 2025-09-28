Obavijesti

Sport

Komentari 4
IZJAVE TRENERA

Kovačević otkrio kakvo je stanje s Hoxhom pa se osvrnuo na penal: Kulenović je prvi izvođač

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević otkrio kakvo je stanje s Hoxhom pa se osvrnuo na penal: Kulenović je prvi izvođač
3
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

DINAMO - SLAVEN 4-1 Kulenović je naš prvi izvođač penala, zabio ih je već puno puta. Opet, ne bih imao ništa da je prepustio penal Bennaceru, kaže nam Mario Kovačević

Dinamo nastavlja u visokom stilu. Nogometaši Marija Kovačevića su u osmom kolu s 4-1 svladali Slaven Belupo, dohvatili nova tri boda i pokazali zavidnu formu prije još jednog europskog dvoboja s Maccabi Tel Avivom. Zagrepčani su do pobjede stigli pogocima Hoxhe, Kulenovića, Bakrara i Lisice.

Pokretanje videa...

Taj dobri Kova! I dalje je onakav kako mi ga je opisivao tata, a jedno pitanje i dalje je posebno 00:54
Taj dobri Kova! I dalje je onakav kako mi ga je opisivao tata, a jedno pitanje i dalje je posebno | Video: 24sata/pixsell

- Zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Ušli smo dobro, nismo htjeli dozvoliti utakmicu kao protiv Gorice. Nije bilo lagano probiti Slaven, ali imali smo dobre situacije. Čekali smo taj prvi gol, na vrijeme smo ga zabili, odmah je pao i drugi, pa je sve bilo lakše. Nastavak smo opet dobro ušli, do penala sam bio prezadovoljan, ali kasnije i ne baš. Gol Lisice nam je vratio mir, neke smo igrače malo odmorili. Treća pobjeda u tjednu, čestitam svima - kaže Kovačević, pa nastavlja:

DOJMOVI IZ BAČKE TOPOLE Capan za 24sata: Kad sam rekao 'starom' da idem u Srbiju odmah mi je poklopio slušalicu!
Capan za 24sata: Kad sam rekao 'starom' da idem u Srbiju odmah mi je poklopio slušalicu!

- Zašto su igrali Theophile i McKenna? Ne razumijem to pitanje. Igrali su nam najiskusniji igrači, tvrdi su oba. Veseli me to, Hoxha imao malo problema s aduktorom, veseli me njegova forma, svi dobro rade. Napadači postižu, i Kule, žao mi je tu penala. Najsretniji sam baš obranom, odlični su stoperi bili, bilo što da je prošlo, oni bi pokupili. Imali smo stabilnost što protiv Gorice nismo imali. 

Činilo se kako Kulenović nije želio prepustiti Bennaceru da izvede penal...

- Bennacer je predivan dečko, Kulenović je prvi izvođač. Ništa neuobičajeno, puno je puta zabio. Bennacer je izvodio sve prekide, a da su se dogovorili, da mu je prepustio penal, ne bih imao nikakve zamjerke. 

U VELIKOJ KRIZI VIDEO Dinamov protivnik u Europskoj ligi i dalje ne zna za pobjedu u španjolskoj ligi
VIDEO Dinamov protivnik u Europskoj ligi i dalje ne zna za pobjedu u španjolskoj ligi

Dinamo je u sjajnoj formi, iza vas su tri velike pobjede u tjedan dana.

- Kako me ne bi veselilo, baš zbog mojih igrača. Ušli smo dobro u sezonu, pa su stigli Varaždin i Gorica. Znao sam da možemo ovako igrati, samo da tako nastavimo. Ja uvijek kažem, možemo i bolje. Imamo puno ozbiljnih igrači. Moram pohvaliti svoj stožer, već večeras radimo pripreme za Maccabi, onda slijedi Lokomotiva, pa stiže nova pauza. Vjerujem da ćemo držati ovakvu formu.

Malo o Arberu Hoxhi...

- Radi dobro, kad sam došao već nakon prvih treninga rekao sam mu "budi strpljiv, igrat ćeš, doći će tvoje vrijeme". Znam ga iz Belupa, može pobjeći, napraviti višak, zabiti gol. Može pobjeći u kontranapade. Znate i sami da sam za njega govorio da može odlučivati, veseli me njegova forma, nadam se da nije teža ozljeda, treba nam ovakav dečko - završio je Kovačević.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Riječ je dobio i Mario Gregurina...

- Čestitam Dinamu na zasluženoj i dominantnoj pobjedi. Prvih 40 minuta smo bili stabilni i organizirani, u dobrom bloku, to nam je bio cilj. Nažalost, poremetila nas je ozljeda Išasegeija, morali smo vraćati Mitrovića na desni bok, to nas je koštalo brzo preko Hoxhe. Prvo poluvrijeme je otišlo na 2-0, utakmica je bila tu riješena. Veseli me da smo u nastavku postigli gol. Nestorovski? Ima virozu. Dinamo? Izgledaju jako dobro, to je pokazao i rezultat protiv Fenerbahčea, želim mu svu sreću u europskim natjecanjima. - kaže Gregurina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'
LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao
VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025