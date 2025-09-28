Kovačević otkrio kakvo je stanje s Hoxhom pa se osvrnuo na penal: Kulenović je prvi izvođač

Dinamo nastavlja u visokom stilu. Nogometaši Marija Kovačevića su u osmom kolu s 4-1 svladali Slaven Belupo, dohvatili nova tri boda i pokazali zavidnu formu prije još jednog europskog dvoboja s Maccabi Tel Avivom. Zagrepčani su do pobjede stigli pogocima Hoxhe, Kulenovića, Bakrara i Lisice.

- Zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Ušli smo dobro, nismo htjeli dozvoliti utakmicu kao protiv Gorice. Nije bilo lagano probiti Slaven, ali imali smo dobre situacije. Čekali smo taj prvi gol, na vrijeme smo ga zabili, odmah je pao i drugi, pa je sve bilo lakše. Nastavak smo opet dobro ušli, do penala sam bio prezadovoljan, ali kasnije i ne baš. Gol Lisice nam je vratio mir, neke smo igrače malo odmorili. Treća pobjeda u tjednu, čestitam svima - kaže Kovačević, pa nastavlja:

- Zašto su igrali Theophile i McKenna? Ne razumijem to pitanje. Igrali su nam najiskusniji igrači, tvrdi su oba. Veseli me to, Hoxha imao malo problema s aduktorom, veseli me njegova forma, svi dobro rade. Napadači postižu, i Kule, žao mi je tu penala. Najsretniji sam baš obranom, odlični su stoperi bili, bilo što da je prošlo, oni bi pokupili. Imali smo stabilnost što protiv Gorice nismo imali.

Činilo se kako Kulenović nije želio prepustiti Bennaceru da izvede penal...

- Bennacer je predivan dečko, Kulenović je prvi izvođač. Ništa neuobičajeno, puno je puta zabio. Bennacer je izvodio sve prekide, a da su se dogovorili, da mu je prepustio penal, ne bih imao nikakve zamjerke.

Dinamo je u sjajnoj formi, iza vas su tri velike pobjede u tjedan dana.

- Kako me ne bi veselilo, baš zbog mojih igrača. Ušli smo dobro u sezonu, pa su stigli Varaždin i Gorica. Znao sam da možemo ovako igrati, samo da tako nastavimo. Ja uvijek kažem, možemo i bolje. Imamo puno ozbiljnih igrači. Moram pohvaliti svoj stožer, već večeras radimo pripreme za Maccabi, onda slijedi Lokomotiva, pa stiže nova pauza. Vjerujem da ćemo držati ovakvu formu.

Malo o Arberu Hoxhi...

- Radi dobro, kad sam došao već nakon prvih treninga rekao sam mu "budi strpljiv, igrat ćeš, doći će tvoje vrijeme". Znam ga iz Belupa, može pobjeći, napraviti višak, zabiti gol. Može pobjeći u kontranapade. Znate i sami da sam za njega govorio da može odlučivati, veseli me njegova forma, nadam se da nije teža ozljeda, treba nam ovakav dečko - završio je Kovačević.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Riječ je dobio i Mario Gregurina...

- Čestitam Dinamu na zasluženoj i dominantnoj pobjedi. Prvih 40 minuta smo bili stabilni i organizirani, u dobrom bloku, to nam je bio cilj. Nažalost, poremetila nas je ozljeda Išasegeija, morali smo vraćati Mitrovića na desni bok, to nas je koštalo brzo preko Hoxhe. Prvo poluvrijeme je otišlo na 2-0, utakmica je bila tu riješena. Veseli me da smo u nastavku postigli gol. Nestorovski? Ima virozu. Dinamo? Izgledaju jako dobro, to je pokazao i rezultat protiv Fenerbahčea, želim mu svu sreću u europskim natjecanjima. - kaže Gregurina.