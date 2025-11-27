Kovačević: Igrali smo samo na trenutke, bilo je premalo dobrih stvari za dobar rezultat u Lilleu

Bilo je dobrih stvari, ali premalo za dobar rezultat. Bio je to zaključak Marija Kovačevića nakon što je Dinamo pretrpio težak poraz (0-4) na gostovanju kod Lillea u petom kolu Europske lige. Bio je to drugi uzastopni poraz ''modrih'' u Europi nakon što su izgubili 3-0 od Celte Vigo na Maksimiru.

Trener Dinama priznao je u intervjuu za Arena Sport nakon utakmice kako zagrebački klub nije pokazao dovoljno u Francuskoj.

- Nije previsoki poraz kad pogledate stanje na terenu. U prvom poluvremenu htjeli smo stajati u obrambenom bloku, čak smo to dobro i radili, ali dobili su prostor u tranziciji i tako smo primili dva gola. Ne znam je li Bakrar napravio prekršaj, sudac ga je svirao. Trebali smo više izlaziti prema njihovom golu u prvom poluvremenu, ali oni su bili rastrčaniji. U drugom poluvremenu smo imali solidnih 15-ak minuta, ali opet smo izgubili ritam nakon zamjena - rekao je Kovačević i nastavio...

Foto: Daniel Derajinski

- Znali smo da im ne smijemo dati prostor. Na tome smo gradili našu igru, ali ponijela nas je lopta, nismo dobro reagirali, imaju brze igrače i poslije ta dva gola sve je bilo teže. Moćniji su od Celte, stvarno su fizički dobri, brzi i motorični. A i tehnički su jako dobri, Lille igra moderan nogomet. A mi smo igrali na trenutke. Moramo puno bolje izlaziti i čuvati tranziciju.

Pohvalio je golmana Ivana Filipovića, zbog kojeg razlika na semaforu nije bila još veća...

- Stvarno je dobro branio, bilo je i još dobrih stvari, ali premalo da bude i dobar rezultat. U ponedjeljak nas čeka teško gostovanje protiv Gorice, htjeli smo sačuvati neke igrače, u ponedjeljak nas čeka najbitnija utakmica i vjerujem da ćemo biti pravi i pobijedit Goricu - zaključio je Kovačević.