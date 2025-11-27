Obavijesti

Kovačević: Igrali smo samo na trenutke, bilo je premalo dobrih stvari za dobar rezultat u Lilleu

Piše Luka Tunjić,
Foto: Daniel Derajinski

Znali smo da im ne smijemo dati prostor. Na tome smo gradili našu igru, ali ponijela nas je lopta, nismo dobro reagirali, imaju brze igrače i poslije ta dva gola sve je bilo teže, rekao je

Bilo je dobrih stvari, ali premalo za dobar rezultat. Bio je to zaključak Marija Kovačevića nakon što je Dinamo pretrpio težak poraz (0-4) na gostovanju kod Lillea u petom kolu Europske lige. Bio je to drugi uzastopni poraz ''modrih'' u Europi nakon što su izgubili 3-0 od Celte Vigo na Maksimiru.

Trener Dinama priznao je u intervjuu za Arena Sport nakon utakmice kako zagrebački klub nije pokazao dovoljno u Francuskoj.

- Nije previsoki poraz kad pogledate stanje na terenu. U prvom poluvremenu htjeli smo stajati u obrambenom bloku, čak smo to dobro i radili, ali dobili su prostor u tranziciji i tako smo primili dva gola. Ne znam je li Bakrar napravio prekršaj, sudac ga je svirao. Trebali smo više izlaziti prema njihovom golu u prvom poluvremenu, ali oni su bili rastrčaniji. U drugom poluvremenu smo imali solidnih 15-ak minuta, ali opet smo izgubili ritam nakon zamjena - rekao je Kovačević i nastavio...

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo
Foto: Daniel Derajinski

- Znali smo da im ne smijemo dati prostor. Na tome smo gradili našu igru, ali ponijela nas je lopta, nismo dobro reagirali, imaju brze igrače i poslije ta dva gola sve je bilo teže. Moćniji su od Celte, stvarno su fizički dobri, brzi i motorični. A i tehnički su jako dobri, Lille igra moderan nogomet. A mi smo igrali na trenutke. Moramo puno bolje izlaziti i čuvati tranziciju.

Pohvalio je golmana Ivana Filipovića, zbog kojeg razlika na semaforu nije bila još veća...

- Stvarno je dobro branio, bilo je i još dobrih stvari, ali premalo da bude i dobar rezultat. U ponedjeljak nas čeka teško gostovanje protiv Gorice, htjeli smo sačuvati neke igrače, u ponedjeljak nas čeka najbitnija utakmica i vjerujem da ćemo biti pravi i pobijedit Goricu - zaključio je Kovačević.

