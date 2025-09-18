Obavijesti

Komentari 11
Kovačević ima dva tajna aduta: Oni se poznaju već godinama, mogli bi biti prevaga za Poljud!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Alžirac i Slovenac zajedno su dvije godine igrali u Empoliju, s tim su klubom osigurali plasman u Serie A, obojica su nakon toga završili u velikim klubovima. I da, spremni su za veliki derbi...

Dinamo se u miru sprema za najteži dio sezone. Zagrepčane u subotu čeka veliki derbi na Poljudu, a onda počinje i nova europska sezona, već u četvrtak u Maksimir stiže Fenerbahče. Mario Kovačević dugo je živio ljetnu bajku, trener "modrih" na raspolaganje je dobio kvalitetan i širok igrački roster, s Dinamom nizao pobjede na početku sezone. Ali onda su počeli problemi, remi u Varaždinu i poraz od Gorice šokirali su navijače najvećeg hrvatskoga kluba. Pa u Maksimiru pritisak raste...

