Alžirac i Slovenac zajedno su dvije godine igrali u Empoliju, s tim su klubom osigurali plasman u Serie A, obojica su nakon toga završili u velikim klubovima. I da, spremni su za veliki derbi...
Kovačević ima dva tajna aduta: Oni se poznaju već godinama, mogli bi biti prevaga za Poljud!
Dinamo se u miru sprema za najteži dio sezone. Zagrepčane u subotu čeka veliki derbi na Poljudu, a onda počinje i nova europska sezona, već u četvrtak u Maksimir stiže Fenerbahče. Mario Kovačević dugo je živio ljetnu bajku, trener "modrih" na raspolaganje je dobio kvalitetan i širok igrački roster, s Dinamom nizao pobjede na početku sezone. Ali onda su počeli problemi, remi u Varaždinu i poraz od Gorice šokirali su navijače najvećeg hrvatskoga kluba. Pa u Maksimiru pritisak raste...
