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NAJAVIO UZVRAT S VIKINGOM

Kovačević: Imam slatke brige oko sastava za Viking. Moram poštivati igrače koji su u formi

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević: Imam slatke brige oko sastava za Viking. Moram poštivati igrače koji su u formi
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Luka (Stojković) je jučer trenirao, vidjet ćemo kako će na podlogu reagirati njegova noga, ali vjerujem da će biti sutra u konkurenciji, rekao je Mario Kovačević

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Dinamo u srijedu od 21 sat igra uzvratnu utakmicu odigravanja za Ligu prvaka. Protivnik je norveški Viking, na Maksimiru je završilo 2-2 i "modri" neće imati nimalo lagan zadatak na sjeveru Europe. Iako je momčad Marija Kovačevića imala 2-0 u prvih 10 minuta, Viking s vratio i kaznio neopreznost Zagrepčana. Uzvrat su najavili Kovačević i kapetan Josip Mišić. Pobjednik susreta ulazi u Ligu prvaka.

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Dinamo - Varaždin VIDEO
Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Treneru, kakvu utakmicu očekujete?

- Osjećaj je dobar, bitno da smo svi zdravi. Vjerujemo i dat ćemo sve od sebe. Viking je domaćinska ekipa, neće biti lagano, ali znamo da nema popravka. Imamo veliku želju ući u Ligu prvaka.

Ostaje žal za prvim susretom, na kraju 2-2, ali s pozitivom idete u Norvešku?

- Vidjeli smo da Europa ne prašta greške. Veliki dio utakmice smo bili jako dobri i početak je bio odličan. Vjerujem da ćemo tako krenuti i uzvrat. Svjesni smo da ne smijemo griješiti, Viking ima kvalitetu i kazne svaku grešku. Dat ćemo sve od sebe, rezultat te prve utakmice nam ne daje ništa osim da krenemo od prve minute po pobjedu.

Korak vas dijeli od Lige prvaka?

- Baš tako, korak smo do sna. Veliki posao smo napravili i vidim kod igrača da svi žele napraviti i taj zadnji korak. Nema razloga da ne vjerujemo u sebe, dobro smo ušli u sezonu i dat ćemo sve od sebe da uđemo u Ligu prvaka.

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Kakav bi mogao biti sastav?

- Imam slatke brige oko sastava za Viking. Luka (Stojković) je jučer trenirao, vidjet ćemo kako će na podlogu reagirati njegova noga, ali vjerujem da će biti sutra u konkurenciji. Ima igrača koji su u dobroj formi, moram to poštivati. Sutra će igrati igrači koji su najhrabriji. Koga god smo do sad stavljali bili su jako dobri, a sutra svi moramo biti najbolji.

Što mislite o umjetnoj travi?

- Uopće neću spominjati podlogu, igramo 11 na 11, imat ćemo i podršku naših navijača i idemo po pobjedu.

Josip Mišić sličnih je razmišljanja kao trener.

Ne nedostaje vam motiva? Puno igrača nije igralo Ligu prvaka.

- Puno bi nam značilo, igrati ga je nevjerojatan osjećaj. Imamo veliku šansu, spremni smo i nadam se da ćemo je ugrabiti. 

Dvije greške, ali s njima se može igrati, što očekujete?

-  Očekujem sličnu utakmicu, kvalitetnija smo ekipa i na ovom terenu bi mogli biti još kvalitetniji u posjedu. Od njih očekujem veću agresivnost, ali nemaju nas čime iznenaditi. Od prve minute idemo po pobjedu. Atmosfera u svlačionici? Odlična je, guramo dobro još od prošle sezone. Dugo nemamo poraz i želim da tako i ostane.

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