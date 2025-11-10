Kovačević ipak ostaje trener! Igrači i trener su svjesni svega, a i Boban mora shvatiti greške!

U Dinamu su nakon dvoipolsatnog sastanka prelomili: otkaza treneru Mariju Kovačeviću nema! Zvonimir Boban sa svojim je suradnicima u 12 sati započeo krizni sastanak na kojem se raspravljalo o trenutačnoj situaciji u kojoj se nalazi Dinamo. Zagrepčani tonu, situacija nije dobra, "modri" su u zadnjih sedam utakmica doživjeli čak četiri poraza. Puno previše. Ali promjena nema, Mario Kovačević nastavlja s radom na klupi zagrebačkog kluba...

Mario Kovačević opasno je "visio" već danima, ali trener Dinama neće ispasti "žrtva" za loše rezultatsko stanje kluba. Zvonimir Boban na sastanak je u klub poslije komemoracije za Rudolfa Belina ušao nasmijan, djelovao prilično raspoložen, a u dobrom je raspoloženju sastanak i završio.

Dinamov je stožer zajedno sa sportskim direktorom Dariom Dapcem jučer odradio jedan sastanak na Aldu Drosini, drugi po dolasku u Zagreb na maksimirskom stadionu, svi su razmijenili mišljenja, tražili razloge velike krize. I svi su svjesni kako je odgovornost na svima. I njima samima, ali i igračima, pa i Zvonimiru Bobanu. Ali kako to objasniti i samom šefu.

Dinamo je na početku sezone nizao pozitivne rezultate, ali već tad su neke u stvari bile - izvan kontrole. No, sve se zbog dobrih rezultata guralo "pod tepih", na kraju je situacija eskalirala u zadnjih mjesec dana. Neki su igrači nezadovoljni manjkom minuta, drugi odnosom trenera i stožera, treći su pak bili "zaštićeni" od Bobana. I to se mora mijenjati.

Igrači su već na Aldo Drosini odradili sastanak, dečki su sve jedni drugima rekli u lice. Kako saznajemo, pred svima su se zbog ponašanja ispričali Dion Drena Beljo i Gonzalo Villar (u Puli poslije utakmice je i javno prozvan od strane nekih suigrača) koji su posljednjih tjedana prema van iskazivali najviše nezadovoljstva. I prihvatili su svoje pogreške.

Prihvatiti ih mora i Zvonimir Boban. Loši rezultati ovoga puta ne idu samo na dušu Marija Kovačevića. Koji da se razumijemo, mora biti puno oštriji, prema svojim igračima. Treba početi jasnije kontrolirati svlačionicu, ozbiljnije kažnjavati određene propuste i neprofesionalizam određenih pojedinaca. Ali za to mu i treba Bobanovo dopuštenje.

Kako čujemo, nekim su se igračima opraštala i kašnjenja na treninge (!?), nitko zbog toga još nije bio drastično kažnjen. Što je nedopustivo. Dečki su ipak bili (pre)zaštićeni kod Bobana, trener ih nije smio kažnjavati na svoj način, a onda bi oni i dalje normalno skupljali minute na sljedećim utakmicama.

E sad, veliki je problem i kako je na to gledao ostatak Dinamove svlačionice. Pogotovo dečki koji ne igraju, koji uz sav profesionalizam i predanost treninzima nikako ne mogu do željenih minuta. I tu je Kovačević izgubio dio svlačionice, pokazao manjak liderskih osobina, kako zbog svojih, tako i Bobanovih grešaka.

Dečki poput Mudražije, Perez Vinlöfa, Solde, Galešića, Topića..., davali bi maksimum na treninzima, vjerovali kako će dobiti svojih "pet minuta", a onda su minute prije njih opet dobivali oni koji kasne!? To je nedopustivo, Boban mora prestati štititi igrače koje je dovodio u klub, već dopuštati treneru i stožeru da takve stvari rješavaju na svoj način. Bez obzira bio to Kovačević ili netko drugi...