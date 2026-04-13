Kovačević: Još nije ništa gotovo. HNL? Neki ga podcjenjuju, ali je stvorio ove reprezentativce...

Dinamo je s 4-1 dobio Vukovar na Gradskom vrtu u Osijeku i stavio šampanjac na hlađenje. Sedam kola prije kraja Dinamo ima 10 bodova više od Hajduka, a s Beljom u napadu teško će mu netko otkinuti bodove. Upravo je Dinamova "devetka" briljirala na terenu, zabila svoj treći hat-trick ove sezone i pitanje je gdje mu je granica. Nakon nove pobjede novinarima se obratio trener Dinama, Mario Kovačević.

Osijek: Vukovar i Dinamo sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dinamo i kad ne briljira, zabija lakoćom.

- Složio bih se da nije bila naša najbolja utakmica. Griješili smo puno, posebno neki igrači ali najvažnija je pobjeda. Vukovar se dobro branio, mi smo relativno lagano došli do 2-0, ali onda je bilo malo panike kod 2-1, golman Filipović bio je raspoložen, i na kraju smo i smireno priveli utakmicu kraju.

- Teško je mijenjati ekipu koja pobjeđuje, sad nam se vraćaju i neki važni igrači protiv Rijeke, imat ćemo i veću širinu. Vjerujem da ćemo biti bolji. Svi govore da je prvenstvo riješeno, ali još je 21 bod u igri, nije gotovo. I danas je moglo otići ukrivo, pa bi bilo panike.

Što još Beljo mora napraviti da ode na SP?

- Ne treba meni to pitanje postavljati, izbornik je tu da bira i odlučuje. Neki podcjenjuju HNL, ali reći ću da je naša liga i stvorila sve ove igrače i reprezentativce. Kad imamo pravog centarfora, nije važno u kojoj ligi igra i treba to poštivati.

- Goda? Pravi je borac, daje cijelog sebe. Ležao je sad u svlačionici, nadam se da ništa nije puklo i da nema potresa mozga. Valinčić? Podsjetio je na staru formu, to želimo od njega. Znamo da može.

I trener Vukovara, Tomislav Stipić, komentirao je utakmicu.

- Interesantna utakmica, živahna. Pohvale momcima koji su se držali plana od prve do zadnje sekunde gotovo. Ključan trenutak bio je promašaj Gurlice na 1-2, da smo zabili, još bismo se oslobodili i probili barijere. Danas nije bilo dovoljno, ali bit će možda sljedeći put. Izgledamo homogeno, imamo dječjih problemčića koje ćemo otkloniti i da ćemo biti ekipa koja svakome može nauditi.

Vukovarci su se žalili na sudačke odluke, pogotovo ruku Domingueza u kaznenom prostoru.

- Ja sam miran i spokojan, nisam gledao tu situaciju. Znam da je kapetan Dinama (Mišić, nap. a.) rekao igračima da je nakon udarca Gurlice napravio prekršaj i da je s njegove strane to bio kazneni udarac. To sam čuo.