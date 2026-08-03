Trener Dinama Mario Kovačević najavio je utakmicu 3. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Kauno Žalgirisa
Kovačević: Kauno Žalgiris nije ovdje bezveze, ali pita se i nas. Bit će nekih rotacija u momčadi
Dinamo sutra na maksimirskom stadionu nastavlja s europskim utakmicama. 'Modri' dočekuju Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Prva utakmica trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka na rasporedu je u 20 sati, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Litvi.
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Momčad Marija Kovačevića u drugom pretkolu savladala je švicarski Thun. U prvoj utakmici u gostima su remizirali 1-1, a onda su u drami produžetaka pred domaćom publikom slavili 3-2, odnosno ukupnih 4-3.
Trener aktualnog hrvatskog prvaka Kovačević i Moris Valinčić najavili su dvoboj na Maksimiru.
Za početak, Morise, koja su Vam očekivanja?
- Očekivanja od utakmice su ući dobro u utakmicu, prvih deset minuta. Dizat se tijekom utakmice i pobijediti. Naravno osobno želim pobjedu.
Vaša forma se iz utakmice u utakmicu diže, a spominje se i transfer.
- Uvijek od sebe očekujem najbolje i puno više, ako se želim razvijati. Što se transfera tiče, potpuno sam fokusiran na sutrašnju utakmicu.
Komentar na Viking?
- Mi prije te utakmice imamo tri susreta za odigrati, dvije utakmice protiv Kauno Žalgirisa i HNL. Trebamo se dobro pripremiti, a analizu smo odradili. Vjerujem da ćemo imati pozitivan rezultat.
Treneru, koja su očekivanja i kakav je igrački kadar uoči utakmice?
- Što se tiče kadra, sve je uredu. Svi dobro treniraju, trebamo se dizati iz utakmicu u utakmicu. Vjerujem da ćemo pobijediti sutra.
Sada ste prvi puta veliki favorit u europskoj utakmici.
- Žalgiris nije ovdje bezveze, oni su ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznaje. Ponavljam, trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu. Pobjeda je cilj, igra se 90 minuta, ali svjesni smo da nas čeka još 90 minuta na gostovanju kod njih.
- Mi se ne opterećujemo vrijednosti drugih ekipa, rekao sam to i dečkima. Nismo se ni protiv Thuna htjeli opterećivali. Kauno Žalgiris sigurno očekuje jaku utakmicu, sigurno se nadaju i pobjedi u uzvratu pred domaćom publikom.
Ima li Sopić faktor za iznenaditi Vas?
- Imaju brze igrače, rade visoki pritisak i dobru ofenzivu. Međutim, pitat će se i nas. Igramo pred domaćom publikom i siguran sam u pozitivan ishod.
Je li prvo poluvrijeme Tuna bio razlog za alarm?
- Pre lagano smo primili gol protiv Thuna, ali to je iza nas. Moramo biti oprezni i dobro ući u utakmicu. Svi imaju energije na početku. Što se postave tiče, bit će promjena. Za europske utakmice gledamo tko je u najboljoj formi i tako ćemo slagati ekipu. Imamo kvalitetna krila i mislim da bilo tko koga stavim će dobro odigrati. Na napadačkoj poziciji, nemamo problema.
Koliko je Dinamo objektivno jači povratkom Stojkovića?
- Vidjelo se koliko nam je nedostajao, treba mu još utakmica, ali sigurno smo s njim u momčadi puno jači.
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