Kovačević: Kauno Žalgiris nije ovdje bezveze, ali pita se i nas. Bit će nekih rotacija u momčadi

Dinamo sutra na maksimirskom stadionu nastavlja s europskim utakmicama. 'Modri' dočekuju Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Prva utakmica trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka na rasporedu je u 20 sati, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Litvi.

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Pokretanje videa... VIDEO Trening Kauno Zalgirisa na Maksimiru | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Momčad Marija Kovačevića u drugom pretkolu savladala je švicarski Thun. U prvoj utakmici u gostima su remizirali 1-1, a onda su u drami produžetaka pred domaćom publikom slavili 3-2, odnosno ukupnih 4-3.

Trener aktualnog hrvatskog prvaka Kovačević i Moris Valinčić najavili su dvoboj na Maksimiru.

Za početak, Morise, koja su Vam očekivanja?

- Očekivanja od utakmice su ući dobro u utakmicu, prvih deset minuta. Dizat se tijekom utakmice i pobijediti. Naravno osobno želim pobjedu.

Vaša forma se iz utakmice u utakmicu diže, a spominje se i transfer.

- Uvijek od sebe očekujem najbolje i puno više, ako se želim razvijati. Što se transfera tiče, potpuno sam fokusiran na sutrašnju utakmicu.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Komentar na Viking?

- Mi prije te utakmice imamo tri susreta za odigrati, dvije utakmice protiv Kauno Žalgirisa i HNL. Trebamo se dobro pripremiti, a analizu smo odradili. Vjerujem da ćemo imati pozitivan rezultat.

Treneru, koja su očekivanja i kakav je igrački kadar uoči utakmice?

- Što se tiče kadra, sve je uredu. Svi dobro treniraju, trebamo se dizati iz utakmicu u utakmicu. Vjerujem da ćemo pobijediti sutra.

Sada ste prvi puta veliki favorit u europskoj utakmici.

- Žalgiris nije ovdje bezveze, oni su ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznaje. Ponavljam, trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu. Pobjeda je cilj, igra se 90 minuta, ali svjesni smo da nas čeka još 90 minuta na gostovanju kod njih.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Mi se ne opterećujemo vrijednosti drugih ekipa, rekao sam to i dečkima. Nismo se ni protiv Thuna htjeli opterećivali. Kauno Žalgiris sigurno očekuje jaku utakmicu, sigurno se nadaju i pobjedi u uzvratu pred domaćom publikom.

Ima li Sopić faktor za iznenaditi Vas?

- Imaju brze igrače, rade visoki pritisak i dobru ofenzivu. Međutim, pitat će se i nas. Igramo pred domaćom publikom i siguran sam u pozitivan ishod.

Je li prvo poluvrijeme Tuna bio razlog za alarm?

- Pre lagano smo primili gol protiv Thuna, ali to je iza nas. Moramo biti oprezni i dobro ući u utakmicu. Svi imaju energije na početku. Što se postave tiče, bit će promjena. Za europske utakmice gledamo tko je u najboljoj formi i tako ćemo slagati ekipu. Imamo kvalitetna krila i mislim da bilo tko koga stavim će dobro odigrati. Na napadačkoj poziciji, nemamo problema.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Koliko je Dinamo objektivno jači povratkom Stojkovića?

- Vidjelo se koliko nam je nedostajao, treba mu još utakmica, ali sigurno smo s njim u momčadi puno jači.