Kovačević kreće po Ligu prvaka: Dinamo bez zvijezde u Thunu, a Švicarci su uvijek prilično opasni

Konačno kreće i Dinamo. Mario Kovačević prošle je sezone osvajanjem dvostruke krune ispunio sve klupske ciljeve, trener "modrih" nestrpljivo gleda prema svojoj drugoj godini na klupi hrvatskog prvaka. Ciljevi su svaki put sve veći, pred Kovačevićem su novi izazovi. Dinamo uz nastavak dominacije na domaćim terenima mora malo uspješniji biti na europskoj sceni.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Video: 24sata/pixsell

Zagrepčani su se prošle sezone mnogo mučili u Europskoj ligi (sakupili su 10 bodova u osam utakmica), gdje su u nokaut fazi ispali od Genka. Sad svi žele više. Cilj je, jasno, Liga prvaka, ali nitko u Maksimiru ne bi bio nezadovoljan još jednom nastupom u ligaškoj fazi Europske lige. Ali s nešto više bodova u tom natjecanju.

Dinamo, za razliku od prošle sezone, više nije "momčad u izgradnji". Kovačevićevi momci na okupu su više od godinu dana, niti jedan prošlogodišnji starter nije napustio Maksimir ovog ljeta, a igrački kadar osnažili su dolasci Mislava Oršića i Stjepana Radeljića. Stigao je i mladi Španjolac Dani Rodriguez, očekuju se i dolasci još nekih talentiranih klinaca (Nsoki?).

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prva stepenica na novom europskom putu "modrih" je švicarski prvak Thun. Onako na prvu, bitka sa Švicarcima već u 2. pretkolu Lige prvaka zvuči vrlo ozbiljno, ali Thun više nije "kao nekad". Švicarci su se potpuno raspali tijekom ljeta, promijenili vlasnika i trenera, prodali nekoliko najboljih igrača iz prošlogodišnje, šampionske momčadi. I Dinamo bi to morao iskoristiti, igračka kvaliteta poprilično je na strani Zagrepčana.

Kovačević ipak ima određenih problema uoči Thuna, u ove dvije utakmice trener "modrih" neće imati na raspolaganju Luku Stojkovića. Jedan od ponajboljih igrača Dinama "pocrvenio" je na posljednjem europskom ispitu, u Genku, pa će dvije utakmice biti na hlađenju. Njega će na "osmici" protiv Švicaraca zamijeniti Gabriel Vidović, jedan od onih koji su konačno dočekali svojih pet minuta. I to na željenoj poziciji, u veznom redu. Boban mu izrazito vjeruje, Vidovića je još lani doveo baš kao "osmicu", ali je silom prilika svoje minute (najčešće) tražio na lijevom krilu.

- Idemo u Švicarsku s optimizmom. Svjesni smo ozbiljnosti protivnika jer smo i mi, kao i oni, cijelu sezonu radili kako bismo postali prvaci. Vjerujemo u dobar rezultat. Umjetna trava? Ne mislim da će ona biti osobit faktor i ne bih tomu pridavao preveliku važnost. Najvažnije je da smo svi zdravi i u dobrom stanju - rekao je Mario Kovačević prije odlaska u Švicarsku.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Trener Dinama, kao i svi navijači, velike nade polažu u Diona Drenu Belju, prvog topnika HNL-a prošle sezone. Beljo je golgeterski proradio već i na ljetnim pripremama, gdje je u četiri utakmice zabio tri puta. I najavio kako će biti velika prijetnja za Švicarce.

- Svjesni smo važnosti utakmice i snage protivnika. Nisu slučajno postali prvaci Švicarske, ali dobro smo se pripremili za utakmicu i očekujemo da ćemo se nositi s njima. Naši treneri gledali su ih i analizirali. Nisu ista momčad kao prošle sezone, ali vrlo su agresivni, mnogo trče i fizički su snažni. Igranje u Ligi prvaka san je svakog igrača u klupskom nogometu i učinit ćemo sve kako bismo ga ostvarili - dodao je Beljo.

A početni sastav? Filipović će biti na golu, u zadnjoj liniji zaigrati Valinčić, McKenna, Dominguez i Goda. Mišić, Zajc i Vidović će biti u vezi, Bakrar i Oršić na krilima, Beljo u vrhu napada. 