Kovačević kroz suze progovorio o borbi s bolešću: Obitelj je bila uz mene i pružala mi podršku

Mario Kovačević (49) radi sjajan posao sa Slavenom. Momčad je preuzeo početkom sezone kada je bila na posljednjem mjestu, a sada, u 26. kolu, Koprivničani se bore za mjesto u Europi. Iako kolo još uvijek nije kompletirano, oni drže "pole position" s bodom više od Varaždina. Prije nekoliko dana stručni žiri proglasio ga je najboljim trenerom veljače.

Ovo je nastavak lijepe priče o čovjeku za kojega njegovi suradnici u hrvatskom nogometu imaju samo riječi hvale. I s Varaždinom je radio sjajan posao, no naprasno je morao napustiti njihovu klupu kako bi se posvetio zdravlju. Liječnici su mu dijagnosticirali karcinom, s kojim se u međuvremenu izborio, a potom se još jači vratio na mjesto uz teren. Slavenov trener gostovao je na Sport Klubu, gdje je otvorio dušu i progovorio o poteškoćama s kojima se suočavao. Ističe kako mu je tijekom tog izazovnog razdoblja najveća podrška bila obitelj.

- Obitelj prije svega. Tu moram spomenuti suprugu koja me vozila na sve te pretrage… Pa smo sve to nekako zajedno prolazili… I djeca. Nisam htio, ali informacija je ipak dospjela u javnost, pa je sve druge to potreslo. Moji su roditelji živi i znate kako je roditeljima - emotivno je poručio Kovačević.

Kaže da mu je bolest promijenila perspektivu iz koje gleda na život.

- Malo sam pametniji, iako meni taj nogomet… Takav sam, općenito volim život, prošao sam i taj rat i nikad se nisam pitao zašto baš meni. Život volim i tako je. Svjestan sam da je prolazan, svjestan sam da je nogomet na neki način zabava. Sad malo pametnije gledam na stres, smireniji sam i bolje se pripremam za utakmice - rekao je.

Otkrio je i da redovito odlazi na kontrole te da mu je sada zdravstveno stanje odlično.

- Osjećam se jako dobro. Svaka tri mjeseca idem na kontrole, bio sam i prije dva tjedna, a nalazi su mi bili najbolji dosad. Rekao sam i svojim igračima da su oni najzaslužniji za to, jer se manje stresiram kroz sve ove uspjehe. Šalu na stranu, svjesniji sam svega, radim puno na sebi i izvan nogometa.

Uz Sarajevo ga vežu pomiješani osjećaji

Tijekom igračke karijere nosio je i dres Sarajeva, baš u nesretnim godinama kada je ondje počeo rat. Zbog toga ga sada za taj grad vežu pomiješane uspomene.

- Moji roditelji žive u Sarajevu i odlazim tamo. I sestra mi je ondje. Volim taj grad, ali moram reći da mi je supruga Varaždinka, a ona me nagovara da se preselimo u Sarajevo. Ne bi mi bio problem, ali… Ne znam kako da objasnim. Sarajevo prije rata bio je najljepši grad na svijetu, a sada, kad dođem, nešto me zaboli. Znam kako je bilo u ratu, koliko je ljudi poginulo. Zato u meni još uvijek postoji neka težina kada odem tamo, iako grad volim. No, tko zna, vidjet ćemo.

Osim Kovačevića, dio zasluga za uspjeh Slavena pripada i Adrianu Jagušiću (19), koji je ove sezone eksplodirao.

- Drago mi je da je Jagušić iskočio jer je to stvarno zaslužio. Bio je ključan i u preokretu protiv Osijeka i u pobjedi nad Goricom u Kupu. Odlično radi, čvrsto stoji na zemlji i svjestan je da mora nastaviti s napornim radom - zaključio je Kovačević.

