Kovačević mora više rotirati: Pričuve padaju u formi. Evo kojim igračima ne vjeruje...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević mora više rotirati: Pričuve padaju u formi. Evo kojim igračima ne vjeruje...
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo u pet 'velikih' utakmica (derbiji i Europa) ima pet pobjeda. A u šest 'malih' utakmica tri kiksa od kojih su dva (porazi od Gorice i Lokomotive) bila jako ozbiljna. Kovačević nešto mora mijenjati...

Dinamo je, nakon niza sjajnih igara, opet razočarao. Čini se kako "male utakmice" polako postaju problem za nogometaše Marija Kovačevića. Zagrepčani su prilično "napaljeni" na derbije i Europu, u tim utakmicama su ove sezone savršeni. Pet od pet, uz gol razliku 12-2. U HNL-u su tako padali Osijek (2-0), Rijeka (2-0) i Hajduk (2-0), u Europi Fenerbahče (3-1) i Maccabi Tel Aviv (3-1).

