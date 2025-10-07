Dinamo u pet 'velikih' utakmica (derbiji i Europa) ima pet pobjeda. A u šest 'malih' utakmica tri kiksa od kojih su dva (porazi od Gorice i Lokomotive) bila jako ozbiljna. Kovačević nešto mora mijenjati...
Kovačević mora više rotirati: Pričuve padaju u formi. Evo kojim igračima ne vjeruje...
Dinamo je, nakon niza sjajnih igara, opet razočarao. Čini se kako "male utakmice" polako postaju problem za nogometaše Marija Kovačevića. Zagrepčani su prilično "napaljeni" na derbije i Europu, u tim utakmicama su ove sezone savršeni. Pet od pet, uz gol razliku 12-2. U HNL-u su tako padali Osijek (2-0), Rijeka (2-0) i Hajduk (2-0), u Europi Fenerbahče (3-1) i Maccabi Tel Aviv (3-1).
