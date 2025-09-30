Obavijesti

SJAJAN START U DINAMU PLUS+

Kovačević na pragu najboljih trenera u zadnjih 10 godina: Samo trojica krenuli uspješnije

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević na pragu najboljih trenera u zadnjih 10 godina: Samo trojica krenuli uspješnije
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Trener 'modrih' je u prvih deset službenih utakmica upisao osam pobjeda, te po jedan remi i poraz. U posljednjem desetljeću uspješnije su krenuli tek Zlatko Kranjčar, Nenad Bjelica (prvi mandat) i Ante Čačić...

Mario Kovačević prilično je uspješno započeo svoju eru na klupi Dinama. Prvi ljetni "pick" Zvonimira Bobana dobro je otvorio borbu na sva tri fronta, njegova je momčad trenutačno vodeća u HNL-u, pobjedom je otvorila ligašku fazu Europske lige, mirno preskočila prvu prepreku u Hrvatskom nogometnom kupu. I kako bi rekli, u Maksimiru je sad - sve pod kontrolom.

