Trener 'modrih' je u prvih deset službenih utakmica upisao osam pobjeda, te po jedan remi i poraz. U posljednjem desetljeću uspješnije su krenuli tek Zlatko Kranjčar, Nenad Bjelica (prvi mandat) i Ante Čačić...
Kovačević na pragu najboljih trenera u zadnjih 10 godina: Samo trojica krenuli uspješnije
Mario Kovačević prilično je uspješno započeo svoju eru na klupi Dinama. Prvi ljetni "pick" Zvonimira Bobana dobro je otvorio borbu na sva tri fronta, njegova je momčad trenutačno vodeća u HNL-u, pobjedom je otvorila ligašku fazu Europske lige, mirno preskočila prvu prepreku u Hrvatskom nogometnom kupu. I kako bi rekli, u Maksimiru je sad - sve pod kontrolom.
