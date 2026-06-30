Kovačević: 'Nadam se da će Livaković ostati u Dinamu, a Oršić samo neka bude zdrav'

Dinamo se na Brdu kod Kranja priprema za novu sezonu. Prošle sezone trener Mario Kovačević je stvarao momčad, no na ovim pripremama trener imao gotovo 90 posto momčadi od prošle sezone.

- Radim isti posao kao i prošle godine, pokušavam raditi najbolje što mogu, da budemo fizički dobri. A ovaj je početak najvažniji da budemo kvalitetni kao što smo bili na proljeće nakon onih mojih drugih priprema. Ne mislim da je ništa lakše nego prošlog ljeta, jedino to što se bolje poznajemo, momčad je formirana. Ali, nema opuštanja - rekao je Mario Kovačević za Germanijak.

Pohvalio je uvjete u Sloveniji i igrače da kvalitetno rade. Prva službena utakmica Dinamo čeka 21. srpnja protiv švicarskog Thuna.

- Vjerujem da ćemo biti spremni za Thun. Oni su dobra i kvalitetna momčad, ali neću o njima puno razmišljati, rekao sam to već. Znamo da neće biti lagano, ali pripremamo se da bismo preskočili te utakmice i nastavili dalje prema Ligi prvaka. Jedino to što Stojković ne može igrati pa tražimo igrača koji će ga zamijeniti, ostalo je manje-više poznato. Čekamo da se vrati i McKenna, trebao bi doći idući tjedan, bit će s nama dva tjedna do utakmice - ističe trener Dinama.

Velika Gorica: Susret Gorice i Dinama u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prijelazni rok je u tijeku. Kovačević je u stalnom kontaktu s predsjednikom i sportskim direktorom, a želje su pojačati se na pozicijama šestice i osmice. No, hoće li Dominik Livaković ostati u Dinamu?

- Pa on je naš najbolji igrač na Svjetskom prvenstvu. Vjerujem da će i dalje braniti u Dinamo. Nitko sretniji od mene ako bude tako - ističe Kovačević koji se osvrnuo i na povratak Mislava Oršića.

- Samo da bude zdrav, radi dobro, motiviran je, lijepo ga je gledati na treninzima i u utakmici. Poznavajući njegovu kvalitetu, bit će veliki dobitak. On je baš ono što nam je trebalo da se nadogradimo na ono što smo imali na proljeće - zaključio je Kovačević.