Kovačević nagovijestio rošade uoči 'gostovanja' na Maksimiru: 'Nije me strah dati im priliku'

Vodeća momčad Europske lige, zagrebački Dinamo, okreće se novom ispitu u domaćem prvenstvu nakon trijumfa nad Maccabijem iz Tel Aviva (3-1) u četvrtak u Bačkoj Topoli. U nedjelju (18.45) "modri" su formalno gost Lokomotivi na svom stadionu. Uoči početka ovog kola to je treća momčad lige pa se utakmica s razlogom može nazvati gradskim derbijem.

- U petak ujutro smo se tek vratili, napravili smo jedan trening, napravit ćemo još jedan u subotu. Veselimo se toj pobjedi, malo smo se proveselili, ali već su misli okrenute prema Lokomotivi. Drago mi je što smo odigrali tamo protiv dobrog protivnika i idemo dalje - rekao je trener Dinama Mario Kovačević za klupske kanale.

Nakon europske pobjede igrači često znaju poletjeti pa se spotaknuti u utakmicama gdje navijači unaprijed vide bodove. Kovačević upozorava da opuštanja ne smije biti.

- Nemamo što poletjeti, tek su dva kola Europske lige prošla. Drago mi je što smo dobro odigrali protiv dvije različite momčadi, Fenerbahčea koji ima dobre pojedince i Maccabija koji je dobra momčad. To mi je jako bitno, da se moja momčad zna prilagoditi i igrati dobro. Mi smo Dinamo, u svakoj utakmici želimo pobijediti. Tako je bilo u ove dvije utakmice i tako će biti dalje u Europi. Ali moramo se brzo prebaciti u stvarnost, čeka nas Lokomotiva i vjerujem da ćemo biti energetski dobri. Hrvatska liga nam je najvažnija, želimo odigrati dobru utakmicu.

Koliko će i hoće li mijenjati sastav? O imenima nije htio, ali...

- Klub kao što je Dinamo, kad igra na tri fronta, mora imati širinu. Moram pohvaliti sve igrače, jako dobro rade. Više koristim 14-15 igrača i stvarno dobro odgovaraju, ali su i ovi drugi odlični na treninzima i nije me strah da i njima dam priliku. Vidjet ćemo, imamo još trening, bitno je da energetski budemo na maksimumu. Nemamo ozljeda, što je bitno. Stojković i Soldo imaju pravo nastupa (odradili suspenzije zbog kartona), svi su u kadru, što me veseli. Složit ćemo dobru i pravu momčad koja će dati sve od sebe da pobijedi.

Pa nakon novog pitanja o postotku momčadi koji će promijeniti kaže:

- Imat ćemo još jedan trening, imali smo i jučer, u 6.30 smo došli. Ne volim govoriti o umoru. Lokomotiva je trkački jako dobra momčad, moramo tu biti pravi ako hoćemo dominirati.

Ipak, dao je nagovijestiti povratak stopera.

- Domínguez je u petak trenirao zasebno, u subotu će s momčadi pa ćemo odlučiti. Ako bude 100 posto spreman, bit će u momčadi. Ako bilo što bude, neki mali problemi, nećemo riskirati.

Lokosi su s novim trenerom sjajno ušli u sezonu.

- Moram pohvaliti Lokomotivu, igra jako dobro. To je spoj iskustva i mladosti. Mladom kolegi Nikici Jelaviću svaka čast, jako je dobro to posložio. Igraju jako lijep nogomet, drugačiji od svih, energetski jako dobro. Ima uvijek dobrih mladih igrača tamo. Morat ćemo se dobro pripremiti, već smo odradili analizu. Moramo biti na maksimumu ako je hoćemo pobijediti - zaključio je Kovačević.

Za utakmicu su otvoreni sektori sjever dolje (10 eura) i zapad dolje (20 eura). Prodaja je putem Ticketpointa na Maksimiru, kao i internetski.