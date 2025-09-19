Kovačević najavio derbi: Bit će promjena u vezi, imamo sitnih ozljeda. Još smo u slaganju...

Nakon prvog poraza na klupi Dinama protiv Gorice (2-1), Mario Kovačević s 'modrima' odlazi na vječni derbi u Split. Oba kluba u utakmicu ulaze s 13 bodova te ćemo tamo gledati okršaj prve i druge momčadi HNL-a.

- Veselim se najvećem hrvatskom derbiju, prvom u sezoni. Pripremali smo se dobro, a rezultat će pokazati kako smo radili. Kolega Garcia isto slaže, dobili su dosta igrača pred kraj prijelaznog roka, okosnica je uvijek opasni Livaja, krila, Pukštas koji ulazi iz drugog plana te Pajaziti i Krovinović koji drže sredinu pa je bitno da tu budemo pravi. Vidjelo se kod mojih igrača da dolazi derbi i da žele pokazati da je protiv Gorice bio loš dan. Stojković i Soldo nemaju pravo igrati zbog crvenog kartona, imamo par sitnih ozljeda, ali spremni smo. Znamo što nas čeka, moramo biti zdravi i odlučni da dođemo do pravog rezultata - započeo je Kovačević.

Bilo je problema u veznom redu, nisu se 'modri' nametnuli u sredini terena protiv Turopoljaca, ali ni oduševili u utakmicama prije. No, sad su tu i Slovenac Miha Zajc te alžirski nogometaš Ismael Bennacer koji konkuriraju za sastav.

- Sve su kvalitetni vezni igrači i koji su igrali protiv Gorice, nešto ću mijenjati. Zajc je u dobrom stanju, već je igrao, vidjet ćemo koliko ću moći koristiti Bennacera, neću govoriti tko će krenuti, imamo još trening. Znam gdje sam i što sam u Dinamu, imam svoj način nogometa, a za protivnika se treba malo pripremiti, ali igramo svoju igru. Moramo biti agresivni kad nemamo loptu, da budemo puno kvalitetniji kad imamo loptu. Još smo u slaganju, nije idealno, ali vjerujem svojim igračima da možemo doći do pobjede - jasan je trener Dinama.

Prošle sezone su na klupi Slaven Belupa odnosno Istre 1961 upravo Kovačević i današnji trener 'bilih' Gonzalo Garcia bili označeni kao treneri s najvećim potencijalom, a samim time su završili na klupi dva najveća hrvatska kluba.

- Garciju cijenim od prvog dana, protiv njega su uvijek bile zanimljive utakmice i mogu mnogo naučiti od njega. Razvojni put je takav ako si uspješan u manjim sredinama možeš sanjati da dođeš u veliki klub poput Dinama. Naravno da nije isto raditi ovdje, a što se tiče posla na terenu, nije to neka razlika. Nije lagano, puno je promjena, ali na pravom smo putu - objasnio je strateg Dinama.

Protiv 'bilih' je uvijek dobro igrao Robert Mudražija koji se ove sezone i nije naigrao u dresu momčadi s Maksimira.

- Puno ideja imamo, znam da je Mudri postizao mnogo golova dolje i računamo na to.

Na klupi 'farmaceuta' i Varaždina Kovačević i nema dobar omjer protiv Hajduka. U sedam utakmica samo je jednom ostao neporažen.

- Stvarno protiv Hajduka nije bilo bodova, imali smo dobrih igara, ali nikad bodova. Jedva čekam prvu pobjedu i vjerujem da će to biti u subotu na Poljudu - zaključio je trener Dinama.

Utakmica 7. kola HNL-a između Hajduka i Dinama na rasporedu je u subotu, 20. rujna, s početkom u 17 sati na Poljudu uz prijenos na programu MaxSport 1.