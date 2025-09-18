Kako će Dinamo početi u Splitu? Kovačević ima sigurnu obranu, a u vezi i napadu puno upitnika!

Do još jednog velikog derbija hrvatskog nogometa ostala su još samo dva dana. Dinamo će u subotu gostovati na Poljudu u dvoboju u kojem se obje momčadi žele vratiti na pobjednički put. I traže izlaz iz rezultatske krize. Zagrepčani su u posljednja dva kola remizirali (2-2) u Varaždinu i izgubili od Gorice (1-2), dok su Splićani dohvatili bod protiv Rijeke (2-2), pa "pali" u Varaždinu (0-2).

Pokretanje videa... 00:57 Slavlje Dinama | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Ni jedni ni drugi ovaj derbi ne dočekuju u idealnom stanju, a tko u subotu pognute glave napusti Poljud - pred njim će biti vrlo teško razdoblje. I pritisak će samo rasti, bez obzira radilo li se o Gonzalu Garciji ili Mariju Kovačeviću. Čini se kako oba trenera nemaju siguran sastav za subotu, kako i Garcia i Kovačević razmišljaju o brojnim kombinacijama.

A kakav Dinamo možemo očekivati u Splitu? Dosta je teško prognozirati na kakav će način Kovačević put Poljuda, jasno je tek kako su mu sigurni golman (Nevistić) i zadnja linija (Valinčić, Dominguez, McKenna i Goda). A u veznom redu i napadačkom dijelu igre moglo bi biti dosta promjena, rijetki su zadovoljili u posljednje dvije utakmice.

Veliki derbi preskočit će i Luka Stojković koji je "pocrvenio" protiv Gorice, pa mora na hlađenje. Još nije poznata situacija niti s Ronaëlom Pierre-Gabrielom, Francuz se osjeća sve bolje, ali teško je očekivati da se već u subotu nađe na terenu. Ostatak momčadi je spreman, željan igre i dokazivanja.

Veliko je pitanje kako će Kovačević postaviti svoju veznu liniju, hoće li od prve minute na Poljudu zaigrati Ismaël Bennacer. Alžirac je stigao kao veliko pojačanje, po pričama "leti" na treninzima, ali još nema niti jednu službenu minutu ove sezone. Slična je situacija i s Mihom Zajcom koji je "španer", odličan s loptom u nogama, jedini manjak mu je - fizika.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Opet, tu je i kapetan Josip Mišić koji zna kako se igraju ovakve utakmice, koji daje balans i mirnoću cijeloj momčadi kad je u pravoj formi. A protiv Varaždina i Gorice to nije bio. Dejan Ljubičić je jedan od najagresivnijih dinamovaca u sredini terena, čovjek u kojega Kovačević i Boban imaju veliko povjerenje. Minutama se, jasno, nada i Gonzalo Villar koji nikako da se oslobodi i nametne.

Robert Mudražija je već puno puta zabijao Hajduku, ali je u drugom planu, Marko Soldo može donijeti agresiju, u veznoj liniji može konkurirati i Gabriel Vidović. Opcija je puno, jako puno, a Kovačević mora pronaći tri čvrsta veznjaka, spremna za "rat" u Splitu. Čini nam se kako bi to mogli biti Mišić, Bennacer i Ljubičić, ali pitanje je kako razmišlja Dinamov stožer.

Mateo Lisica djeluje kao "čisti zicer" na desnoj strani, dok se na lijevom krilu za minute "bore" - Vidović, Bakrar i Hoxha. Teško je očekivati da će u "paklu" Poljuda od prve minute zaigrati 16-godišnji Varela, bilo bi to bez obzira na sjajne predstave mladog ofenzivca veliko iznenađenje. A napad? Beljo i dalje ima prednost nad Kulenovićem, ali ne više kao uoči posljednjih dvoboja.

Kovačević mora dobro razmisliti, vidjeti na koji se i kakav način želi suprotstaviti Splićanima. Dinamu za derbi trebaju karakterni igrači, oni koji ne bježe od duela, trener "modrih" takvih ima sasvim dovoljno. Zadnja linija zajedno s Nevistićem spremna dočekuje derbi, tu neće biti promjena, a ostatak momčadi? Sve je moguće, baš sve...