Kovačević već koristio 23 igrača: Šestorica čekaju prve minute, među njima tri mlada 'vatrena'!

Piše Hrvoje Tironi,
3
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najveću minutažu u dosadašnjem dijelu sezone imaju Nevistić, Valinčić, McKenna, Dominguez i Mišić, a svih sedam utakmica odigrali su samo Goda, Stojković, Vidović i Kulenović...

Dinamo je za sada odigrao sedam službenih utakmica, Mario Kovačević u tom je periodu upisao pet pobjeda (Osijek, Vukovar, Rijeka, Istra, Dinamo Predavac), te po jedan remi (Varaždin) i poraz (Gorica). Trener "modrih" za sada je koristio usluge 23 igrača, a najviše su vremena na terenu (po 560 minuta) proveli Ivan Nevistić, Moris Valinčić, Scott McKenna, Sergi Dominguez i Josip Mišić.

Ta je petorka odigrala sve minute u dosadašnjem dijelu HNL-a, Kovačević ih nije koristio (McKenna je tad bio sa škotskom reprezentacijom) tek na kup dvoboju u Predavcu. Zanimljivo, samo su četiri modra nogometaša (Goda, Stojković, Vidović i Kulenović) participirala u svih sedam dosadašnjih utakmica, ali nitko od njih nije ukupno skupio više od 560 minuta.

Radomlje: Prijateljska utakmica, NK Dinamo - NK Široki Brijeg
Radomlje: Prijateljska utakmica, NK Dinamo - NK Široki Brijeg | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U dosadašnjem dijelu prvenstva minute još nisu dobila - šestorica. Jasno, ne računajući dulje ozlijeđene Raula Torrentea i Juana Cordobu koji se od ozljeda oporavljaju u svojim domovinama. Prve minute u aktualnoj sezoni još čekaju Danijel Zagorac, Ronaël Pierre-Gabriel, Leon Jakirović, Moreno Živković, Fran Topić i - Ismaël Bennacer.

SKUPŠTINA DINAMA Boban izabran za predsjednika, pa zagrlio Zajeca i pustio suzu! Skupštinari opet zajedno pjevali
Boban izabran za predsjednika, pa zagrlio Zajeca i pustio suzu! Skupštinari opet zajedno pjevali

OK, Dinamov je Alžirac posljednji stigao u Maksimir, njega zasigurno očekuju minute na Poljudu, nekoliko je tjedana van stroja Pierre-Gabriel, tako da su u drugom (točnije trećem) planu tek treći golman (Zagorac), dva hrvatska reprezentativca do 21 godine (Živković i Topić) i jedan hrvatski reprezentativac do 19 godina (Jakirović)

