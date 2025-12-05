Kovačević najavio derbi: Varela dobio temperaturu, neće igrati

Bilo je bitno pobijediti u Gorici, zaslužili smo to. Igrači su dali sve od sebe, što je najbitnije u ovom trenutku, ulazimo u završnicu na poziciji na kojoj smo htjeli biti, ovisimo sami o sebi. Slijedi najveći hrvatski derbi s Hajdukom, dobro smo spremni, cijenimo ih i poštujemo, ali vjerujemo u sebe i dat ćemo sve od sebe za pobjedu, započeo je trener Dinama Mario Kovačević najavu najvećeg hrvatskog derbija protiv Hajduka.

'Modri' su slavili protiv Gorice (2-0) u ponedjeljak, a već u subotu igraju protiv najvećih rivala. Na Maksimir stižu izabranici Gonzala Garcije.

- Varaždin i prvo poluvrijeme protiv Gorice, to je onaj Dinamo kakav želimo, svjesni smo da nismo na maksimumu. Radimo, tražimo se, a protiv Hajduka svih 90 minuta moramo biti stopostotni za pobjedu - objasnio je Kovačević pa nastavio:

- Izdvojili smo se s Hajdukom u prvenstvu, mi smo dobro krenuli u prvenstvo, dugo bili prvi pa su nas oni prestigli. Igrali su jako dobro, a sad su, neću reći u krizi, nije sramota tako odigrati protiv Rijeke i Varaždina. Bitno je tko pobijedi na Maksimiru, ali nije odlučujuće. Kakvi smo bili dolje u Splitu, tako i tu trebamo pokazati da smo bolji.

Pokretanje videa... 01:08 Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

Prema kladionicama je osjetni favorit zagrebačka momčad na čiju je pobjedu koeficijent 1,65, dok je na pobjedu Hajduka kvota 4,90.

- Igramo kod kuće, u derbijima nikad nema favorita, ali zbog te publike je mala prednost na našoj strani, oni nas nose do pobjede. Vjerujem da će stadion biti pun pa da se zajedno možemo proveseliti - pojasnio je trener 'modrih'.

LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026 | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

Moris Valinčić je već neko vrijeme ozlijeđen, Matea Lisicu je od terena udaljila mononukleoza, a imaju nogometaši iz Maksimirske 128 još nekih problema.

- Nažalost, desna strana nam je nastradala u prvom dijelu sezone, nema Valinčića i Mudražije, Lisice neće biti duži period, a Varela je dobio temperaturu pa ga neće biti - rekao je Kovačević pa se osvrnuo na posljednje nastupe igrača 'iz drugog plana':

- Od prvog dana govorim, ekipa se formira sama, mnogo je novih igrača. Pratim ih, Soldo nije dobio puno prilike pa je sad zabio, govorim tko je uporan i radi, imat će utakmica da se pokaže, kvalitetu sigurno imaju.

Utakmica 16. kola HNL-a između Dinama i Hajduka na rasporedu je u subotu, 6. prosinca, s početkom u 15 sati na stadionu Maksimir. Prijenos je na MaxSportu.