Najmlađe obrane u povijesti derbija: I Dinamo i Hajduk s prosjekom od samo 21 godine!?

Piše Hrvoje Tironi,
Najmlađe obrane u povijesti derbija: I Dinamo i Hajduk s prosjekom od samo 21 godine!?
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

I Mario Kovačević i Gonzalo Garcia u subotnjem bi derbiju trebali istrčati sa sličnom obrambenim koncepcijama. U zadnjoj liniji imati po jednog 29-godišnjaka (McKenna i Šarlija), a uz njih po tri golobrada klinca.

Dinamo i Hajduk u subotu će se susresti na Maksimiru, odigrati još jedan veliki derbi hrvatskog nogometa. Ulozi su veliki, Zagrepčani bi novom pobjedom pobjegli Splićanima na četiri boda prednosti, tako si na neki način pripremili mirne Božićne blagdane, iako ih do kraja HNL jeseni još očekuju dvoboji protiv Slaven Belupa i Lokomotive. A tu se kriju brojne zamke.

