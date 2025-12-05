I Mario Kovačević i Gonzalo Garcia u subotnjem bi derbiju trebali istrčati sa sličnom obrambenim koncepcijama. U zadnjoj liniji imati po jednog 29-godišnjaka (McKenna i Šarlija), a uz njih po tri golobrada klinca.
MLADIĆI STARTAJU PLUS+
Najmlađe obrane u povijesti derbija: I Dinamo i Hajduk s prosjekom od samo 21 godine!?
Dinamo i Hajduk u subotu će se susresti na Maksimiru, odigrati još jedan veliki derbi hrvatskog nogometa. Ulozi su veliki, Zagrepčani bi novom pobjedom pobjegli Splićanima na četiri boda prednosti, tako si na neki način pripremili mirne Božićne blagdane, iako ih do kraja HNL jeseni još očekuju dvoboji protiv Slaven Belupa i Lokomotive. A tu se kriju brojne zamke.
