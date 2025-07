Kovačević nakon poraza: Ljutit sam! Mladi igrači moraju znati gdje su i što su. Bit će posljedica

Nikad nije lijepo izgubiti bez obzira što su pripreme. Radimo, bitno je da budemo spremni za prvo kolo, imamo još vremena. Prvo poluvrijeme je primjer onoga što smo dosad radili. Dečki su vrhunski to odradili, zabili smo dva lijepa gola. Što reći o drugom poluvremenu... Još smo 15-20 minuta dobro igrali iako nismo bili opasni. Držali smo loptu. U drugom poluvremenu bilo je puno mladih igrača. Zablokirali smo poslije prve greške. Nije lako nositi dres Dinama. Ekipa Širokog je to iskoristila. Nije lijepo, ali imamo vremena to ispraviti, rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon što su 'modri' ispustili vodstvo 2-0 pa u prijateljskoj utakmici protiv Širokog Brijega izgubili 3-2.

Protivnik je probio pritisak, a Dinamova obrana je ispala. Što je pošlo po krivu?

- Moramo na tome raditi. Svaka ekipa ima svoju snagu. Široki je stajao u bloku. Moramo bolje reagirati. U drugom poluvremenu dobili smo golove na naše poklone. Strah se uvukao. Puno je mladih igrača. Kada se dogodi greška, uvuče se strah. Želimo dominirati. Doći će to, radimo tek dva tjedna.

Kovačević je prvi put pobijesnio otkako je stigao u Dinamo. A dugo vremena nismo ga vidjeli tako ljutitog.

- Naravno da sam ljutit. To su mladi igrači, moraju znati gdje su i što su, moraju snositi odgovornost. Neću reći da nisu htjeli, ali zaboravili smo jedan segment igre. Počeli smo siliti i nismo imali reakciju na izgubljenu loptu. Naravno da sam ljutit, nitko ne može biti zadovoljan kada neforsirano griješimo. Posljedica će biti, ali kažem, mladi su igrači, treba ih podržati.

Sergi Dominguez je debitirao. Kako vam se čini?

- Zna s loptom. Dečko je došao iz Barcelone, tu je tri-četiri dana. Dali smo mu 45 minuta. Mora doći k sebi, kad se spremi, sigurno će biti stoper kakvog Dinamo treba.