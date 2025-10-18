Kovačević: Napalo me sa svih strana, a da sam mijenjao rekli bi 'nije standardizirao ekipu'!

Dobro smo ušli, dali dva gola iz dva prekida. Kontrolirali smo utakmicu do 60. minute, vodili 2-0, Osijeku nismo dozvolili nešto, ali niti mi riskirali. Onda smo napravili izmjene, očekivali sigurno još jedan gol, ali Osijek je lijepo pogodio i poslije toga je bila, neću reći panika, ali uvijek možeš dobiti gol. Mislim da smo ipak zasluženo pobijedili jer nismo dozvolili Osijeku situaciju da bi nas ugrozio i zaslužena naša pobjeda, rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon pobjede nad Osijekom 2-1 u derbiju 10. kola HNL-a.

Bili ste uspavani malo u drugom poluvremenu?

- Taj 2-0 rezultat može biti uvijek varljiv, to mi treneri stalno ponavljamo, tako se i danas pokazalo. Imaš taj rezultat pa primiš gol, poslije smo imali dobrih situacija iz kontri i polukontri da završimo, ali neće te onda. Kad znamo da nakon pauze znaju biti utakmice, sad nismo igrali i odmorili smo igrače, da znaju biti teške, veseli me što smo pobijedili i u četvrtom derbiju, primili smo gol, ali dobro. Pobjeda je pobjeda.

McKenna i Dominguez su zabili, dominirali općenito.

- Vidjelo se na današnjoj utakmici koliko nam Sergi fali. Ne samo zbog gola, nego u fazi otvaranja koliko nam je bitan. Scott je standardno dobar, moram ih pohvaliti. Govorili smo prije utakmice da napadači zabijaju, ali da nam fale golovi iz prekida. Imamo dobre stopere, dobre prekide izvodimo i desilo se da su nas oni nagradili.

Slijedi Malmö? Prilika da s trećom pobjedom stvorite jednu lijepu prednost.

- Od večeras je priprema za Malmö. Imali su problema s rezultatima, čujem da su pobijedili, ali nas ne zanima što će ih to dići. Imamo osjećaj kod 2-0 kao da smo se čuvali, vjerujem da ćemo to tamo i pokazati. Svjestan sam da moramo biti puno bolji da bi tamo pobijedili. Svjesni smo toga.

Širok roster, dosta ste rotirali.

- Šta ću, morao sam. Napalo me sa svih strana. Mijenjam, vrtim, dvadeset i nešto igrača smo koristili u devet kola. Mislim da je to sasvim dovoljno, ali da sam mijenjao rekli bi "Vidi trenera, nije standardizirao ekipu". Uvijek ima tih koji galame. Bitno mi je da imamo rezultat, mi smo još uvijek jedna ekipa u procesu stvaranja i vjerujte da nije lagano, ali dobro odgovaramo. Žao mi je što igrači koji su ušli nisu dobro odgovorili, moraju bolje da bih drugi put još više mijenjao. Ima puno rezervi kod nas, ali čestitam igračima na pobjedi.

Igrači sami spustili nogu s gasa nakon 2-0? Jeste li htjeli treći gol?

- Ne da sam tražio, vjerovao sam. Osijek je morao uzeti malo rizika, imali smo kontrolu i stvorili situacije, ali kao da smo čekali... Mislio sam da će treći gol doći kada napravim izmjene, ali došao je u našu mrežu. Bilo je malo panike, ali znamo za idući put da se tako ne smijemo ponašati, da zabijemo treći gol i mirnije privedemo utakmicu kraju.

Samir Toplak je rekao da ispada da su Sandro Kulenović i Monsef Bakrar ipak bolji kao džokeri s klupe.

- Možda sam ja ipak u pravu na kraju - nasmijao se Kovačević.

Slijedi Vukovar nakon Malmöa.

- Igrali su protiv Hajduka dobro, kao i protiv Lokomotive. Poznajem kolegu Čabraju, cijenim ga i znam da će izvući maksimum iz njih. Rezultati im ne prate igru, ali prvo razmišljamo o Malmöu - zaključio je Kovačević.

Simon Rožman doživio je još jedan poraz ove sezone.

- Čestitke Dinamu na pobjedi. Jako smo loše ušli u utakmicu, dva stopera su nam dala dva gola. Uspjeli smo se smiriti, dali smo gol i vratili se u utakmicu, ali malo nam je nedostajalo da ipak dođemo do boda.

U zadnji trenutak ste ostali bez dva igrača?

- Nevjerojatno je što se nama događa, ozlijedila su nam se dva igrača na zagrijavanju. Vrbančić nam je igrač na kojem temeljimo plan igre, Toure nam je isto bitan, a bez njih ostanemo prije početka utakmice. Išli smo s tri iza da nam se ne dogodi ovo što nam se dogodilo, svejedno nam se dogodilo - rekao je slovenski stručnjak i zaključio:

- Šteta je što smo imali 20 minuta u kojima smo mogli napraviti i veći pritisak, ali nismo i Dinamo je zasluženo slavio. Skupili smo se u četvrtak, imamo osam reprezentativaca koji u reprezentacijama ne igraju, tako da smo zapravo izgubili 10-12 dana za bilo kakvu pripremu. Imamo sad težak raspored, ali idemo iz kruga u krug, imamo mladu ekipu koja mora biti svjesna da je svaka nova utakmica nova borba.