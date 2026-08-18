Kovačević: Napravili smo dvije kobne greške! Tripić: Dinamovci su na početku bili posvuda!

Dinamo i dalje sanja Ligu prvaka. Hrvatski prvak je u prvoj utakmici playoff faze Lige prvaka remizirao (2-2) s Vikingom. Zagrepčani su sve imali u svojim rukama, vodili 2-0 nakon samo devet minuta, euforija je već zahvatila maksimirske tribine, ali..., dva poklonjena gola, individualne pogreške Mišića i Valinčića vratili su goste u igru.

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- Ovo je nogomet, sjajan ulazak u utakmicu, imali stativu za 3-0, Stojković je imao dva dobra šuta. Mogli smo prelomiti utakmicu, nažalost dvije situacije smo poklonili suparniku, za čas je bilo 2-2. Drugo poluvrijeme smo opet dominirali, tražili pobjedu, mislim da smo ju zaslužili, na kraju je 2-2. Ne predajemo se, vjerujem u igrače da možemo btii još bolji i doći do Lige prvaka - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Imali smo puno šansi, oni praktički nisu ništa promašili. Nismo se branili, igrali smo, napadali, ali oni napadaju s puno igrača, to smo dobro branili. Nismo dulje periode bili pod nekakvim pritiskom. Pogriješili smo kod tih golova, to su i moje greške, ali se nismo povukli niti branili. To je sigurno.

Čini se kako vam nedostaje rješenja na klupi?

- Nismo imali opcija na krilu, Topić se ozlijedio jučer, istegao je aduktor, imali smo priliku preko Prevljaka za 3-2. Ali nismo uspjeli. Završili smo utakmicu s dva napadača, htjelu tu pobjedu.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako vam djeluje Viking?

- Kako smo najavljivali, dobro smo ih iskautirali, znali smo njihove prekide, da su jaki u tome. Ali te dvije situacije su naše greške, to smo morali bolje očistiti. Sad sam vidio golove, imaju kvalitetu. Umjesto da mi idemo u kontru kod drugog gola, njihov igrač ostane sam i zabije nam gol. U nastavku su se povukli, mi smo puno šutirali, oni su sve blokirali, imali smo dobrih situacija.

Dinamo je puno toga prodao, pojačanja još nisu stigla, dojam je kako je ova momčad slabija od one iz finiša prošle sezone. Je li se nešto pogriješilo u tom planiranju, na kraju je "kestenje" vadio Mudražija, igrač koji do jučer nije bio ni prijavljen za Europu.

- Ne bih to komentirao, nas i dalje jedna pobjeda vodi do Lige prvaka. Nemam što zamjeriti igračima. Moramo manje griješiti, druge stvari ne bih komentirao. Bili smo dobri, ne predajemo se, neće nam gore biti lagano. Ostavljat će oni prostora, vjerujem da ćemo to iskosiristiti - završio je Kovačević.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gostujući trener Morten Jensen bio je zadovoljan remijem.

- Dinamo je odlično otvorio utakmicu, imao sam dojam da su njihovi igrači posvuda. Ali mi se nikada ne predajemo, to smo i večeras pokazali. To je naš mentalitet, čim smo zabili prvi gol, počeli smo vjerovati u naše kvalitete iako smo znali kako igramo protiv sjajne momčadi. Vratili smo se, sad imamo dobar rezultat uoči uzvrata - rekao je Morten Jensen, pa dodao:

- Za nas su ovakve utakmice veliko iskustvo, prvi put smo igrali u ovoj fazi natjecanja, još protiv jakog Dinama. Bila je ovo taktički i fizički jako zahtjevna utakmica, pokazala nam je puno dobrih stvari. Mi smo mlada momčad, puno učimo na ovakvim dvobojima. Da, sad smo na 90 minuta od Lige prvaka, sanjamo taj plasman u elitu, sve je još 50-50%. Moramo biti i doma na visokom nivou. Opet, Dinamo je specijalist za ovakve kvalifikacije, svjesni smo toga.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Riječ je dobio i Zlatko Tripić.

- Dinamo je dominirao na početku, ali smo skupili glave, izdigli se iz loših stvari i uspjeli doći do pozitivnog rezultta. Zabili smo dva lijepa gola, malo smo se mučili u defenzivi, osjetio sam kako je Dinamo strašno jaka napadačka momčad. Bila je ovo jako zanimljiva utakmica - rekao je strijelac drugog gola za Norvežane, pa dodao:

- Gol u rodnoj državi? Nisam previše razmišljao o tome gdje sam rođen, veselio sam se golu. Vratio nas je u igru, bio je jako važan. Dobili smo dosta saznanja o našem suparniku, Dinamo je jak na lopti, sve je i dalje otvoreno. Hvala navijačima Dinama na sjajnoj atmosfer, užitak je igrati u ovakvom okruženju. Favorit? Ma i dalje je sve 50-50. Igramo doma, vjerujemo u sebe i sve je otvoreno.

Zabili ste lijep gol...

- Najvažniji je bio taj prvi dodir s loptom, to sam sve odradio savršeno. I onda sam imao puno vremena za pripremu udarca. Taj prvi dodir je bio ključan, sve sam tu dobro napravio. Puno puta sam u karijeri bio u takvoj poziciji, ali sretan sam što sam zabio na ovakvoj razini nogometa. Utakmica je mogla otići u oba smjera, teško je sad nešto analizirati vruće glave, ali ovo su dvije jako dobre napadačke momčadi - završio je Tripić.