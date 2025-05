'Kovačević nas je od početka uvjeravao 'dečki, vjerujte, bit ćemo u vrhu.' I eto nas, tu smo'

Slaven Belupo je krajem prošle godine bio posljednji klub HNL-a. Neki su prognozirali kako će ispasti iz lige, ali kapetan Tomislav Božić (37) tada je samouvjereno izjavio:

- Ne bojim se ja za budućnost kluba.

Pokretanje videa... 01:40 NK Slaven Belupo vs HNK Gorica 4:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

I, eto, pola godine kasnije, Slaven igra jedan od najljepših nogometa u prvenstvu, kolo prije kraja bori se za četvrto mjesto i igra finale Kupa protiv Rijeke. Tko je mogao zamisliti takav preporod? Izjava kapetana bila je proročanska, ali on je itekako znao kakvu kvalitetnu momčad imaju.

Susret 26. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Slaven Belupo | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Nisam baš mislio da ćemo se boriti za četvrto mjesto i za trofej, to je bilo više u smislu ostanka u ligi. Imamo jako kvalitetnu momčad da bismo se doveli u tu situaciju. Računao sam neka sredina tablice, ali na kraju je ispalo savršeno - kaže nam Požežanin Božić uoči završnice sezone.

Jedan je od starosjedioca u Slavenu, tu je već šest godina, Koprivnica mu je postala dom i prošao je sve i svašta, ali ova sezona mu je najljepša u karijeri. On i suigrači imaju priliku osvojiti trofej i upisati se zlatnim slovima u povijest kluba.

- Cijeli grad je na nogama. To je nešto što je falilo ovom klubu. Ako osvojimo trofej, na tome bismo mogli graditi budućnost i dobiti veću pozornost. Realno, uz naša četiri najjača kluba, Slaven je jedini koji nije ispao iz prve lige. Ima status brenda u hrvatskom nogometu, a jedino što tom brendu fali je trofej. Ja se nadam da ćemo se zlatnim slovima upisati u povijest kluba. Ovdje je bila hrpa sjajnih igrača, ali eto, mi smo ti koji bismo mogli konačno napraviti taj završni korak i uzeti Kup.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u prvoj utakmici finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Da ova momčad može napraviti velike stvari, postali su svjesni nakon što su demolirali Dinamo (4-1) u listopadu prošle godine.

- Sve je krenulo od te povijesne utakmice. Vidjelo se da imamo jako dobru momčad i da ne pripadamo dnu ljestvice. Imali smo tada puno ozljeda, uskočili su igrači iz drugog plana i mi smo nastavili rasti kao momčad i kada su se ozlijeđeni vratili, više nije bilo toga tko je prva, a tko druga postava, svi smo bili u egalu. Vidjelo se to na sjajnoj atmosferi, zaista je zdrava konkurencija, borili smo se za mjesto u prvih 11 i tu se vidjela da momčad raste i da ima gad. Tu je i trener koji nam je prenio svoju filozofiju igre, a mi smo se odlično snašli. Krajem jesenskog dijela sezone osjetio sam da rastemo...

Slaven Belupo je nakon šest kola imao tek jedan bod i bio je zakucan za dno ljestvice, a onda su ključan potez napravili čelnici koji su doveli Marija Kovačevića. Bio je to trenutak koji je preokrenuo sve, lansirao je momčad u orbitu i sam se dokazao kao jedan od najboljih trenera lige.

- Prenio nam je svoju filozofiju i način igre. Upijali smo od njega i pomoćnika Marija Gregurine, objasnili su nam kako žele igrati. Nastojali smo na treningu prihvatiti svaku njihovu ideju. Odmah po dolasku je to bolje izgledalo, a kako smo rasli i upoznavali se, njihova filozofija je dolazila do izražaja. Uklopili smo se u tu ideju i to nas je dovelo do toga gdje se danas nalazimo - priča nam Božić.

Koprivnica: Utakmica između NK Slaven Belupo i NK Osijek u 33. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

On i suigrači odmah su kliknuli s Kovačevićem.

- Ma on je trener kojeg ne možeš ne voljeti. Fantastična osoba, ne znam je li itko ikada rekao lošu riječ o njemu. Baš smo komentirali između sebe da se na njega ne možeš naljutiti. Ako ti kaže neku kritiku, to je za tvoje dobro. Kao trener ima gard, možda na van izgleda povučeno i mirno, ali zna on u svlačionici biti itekako živ i vatren. Ima kombinaciju svega dobroga što bi trebao imati jedan trener. Pozitivna je osoba, od prvog dana nam je govorio 'dečki, vjerujte, bit ćemo gore'. Sve što je rekao, to je i napravio.

Njegove kvalitete prepoznao je i legendarni Zvonimir Boban koji ga vidi kao glavnog kandidata za trenera Dinama.

- Pročitao sam to u medijima, kao i svi, ali on nam nije pričao o tome, niti smo ga ispitivali. Ako i dođe do toga, želim mu sreću i da napravi dobar rezultat, volim ga i poštujem.

S 37 godina i šest mjeseci, Božić je četvrti najstariji igrač lige. Ispred njega su Danijel Zagorac, Leonardo Sigali i Slavko Blagojević, no ono što piše u osobnoj iskaznici, ne znači apsolutno ništa jer kapetan Slavena jedan je od najboljih stopera lige. Fizički uvijek na sjajnoj razini, svakodnevno uči i raste, a i on sam je napredovao pod Kovačevićem.

Slaven Belupo i Hajduk sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ponosan sam na to. Ove sezone sam kao igrač u Slavenu odigrao najviše minuta, nitko nije očekivao da ću toliko igrati u ovim godinama. Zdravlje me poslužilo, ozljede zaobišle, to je najbitnije. Ovaj stil nogometa je meni baš dobro sjeo, uživam u svakom trenutku. Koliko god da karijera potraje, ovo mi je jedna od najljepših sezona.

Koliko dugo će još nositi kapetansku traku Slavena?

- Zdravlje mi je najbitnije, imam ugovor još godinu dana. Najbitnije je da ostanem zdrav, a za sve ostalo ćemo vidjeti. Nisam ja bitan, stalo mi je do kluba i da igraju najbolji, ali ja sigurno neću prepustiti mjesto mlađem igraču jer je mlađi, morat će biti bolji od mene.

Blagojević i Zagorac bi na ljeto mogli otići iz Istre i Dinama, Sigalija ugovor s Lokomotivom veže do kraja godine pa bi Božić uskoro mogao postati najstariji u ligi.

- Tko zna, možda dođe netko stariji ha-ha. Pa, evo, ako Modrić završi u Dinamu... Ako on dođe, onda nemam nikakve šanse ha-ha. Pa taj čovjek obara sve rekorde, kapa mu do poda. Ja igram HNL koji je slabiji, a on na toj razini je već toliko godina, osvajao Ligu prvaka...

Na pitanje tko će osvojiti ligu, kaže...

- Ma to samo dragi Bog zna.

I najbolje je opisao neizvjesnu i ludu sezonu čiji rasplet ćemo doznati u nedjelju kada se igra posljednje kolo. Čak tri su kluba u borbi za naslov, tri kluba se nadaju četvrtom mjestu i Europi. Božić smatra kako je ova sezona bila pun pogodak za promociju lige.

Osijek izgubio na Opus Areni od Slaven Belupa 1:2 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Mislim da je naša liga odlična. Sve momčadi su se digle i dobro rade, tu je i novac od TV prava i prilike kojih prije nije bilo. To je sve pomoglo klubovima da dovedu dobre igrače. Svaki klub ima nekoliko igrača koji rade razliku i cijela liga je narasla. Rijeka, Hajduk i Dinamo imaju problema s manjim momčadima jer i one imaju kvalitetne pojedince. Ispada da je liga loša ili da su oni loši, ali ja smatram da nikada nije bila bolja i jača. Jako je zanimljivo za sve, čak i one koji toliko ne prate nogomet. Na kraju krajeva, nije loše da se dogodila ovakva sezona gdje se sve zakompliciralo, dosta se hrvatski nogomet digao, gledaniji je i praćeniji, to su i zaslužili igrači iz naše lige. Popravili su se i tereni, to je jedan od razloga zašto sam zdraviji nego prije. Vjerojatno i to ima ulogu, volio bih i da se oni lošiji travnjaci još poprave, da se nešto pomakne s mrtve točke što se tiče novih stadiona diljem Hrvatske, HNL to zaslužuje.

Božić se rodio u Požegi, prve nogometne korake napravio je u tamošnjoj Slavoniji, a onda kao klinac prešao u kultni Kamen Ingrad. Romantična priča kakve više nema u današnjem nogometu.

- Bila je to lijepa nogometna priča koja je imala dušu. Vlado Zec je imao ideju, ali ona se nažalost nije održala. Stadion u Velikoj bio je jedan od najljepših u hrvatskoj, travnjak je bio fenomenalan. Bio je to organiziran i dobar klub. Imao sam priliku kao 16-godišnjak biti dio prve momčadi, dočekale su me 'zvjerke' poput Krunoslava Rendulića, Zoran Zekića, Sergeja Jakirovića, Mislava Karoglana, to su sve bili moji suigrači. Većina mladih koji igraju sa mnom nemaju pojma tko je Kamen Ingrad niti da sam igrao s polovicom trenera. Bila je to lijepa priča, šteta što nije potrajala. Bili su tamo i Mario Maloča, Matej Mitrović i brojni igrači koji su ponikli u okolici. Maloča je došao iz Zagreba, ali nismo igrali zajedno jer sam ja bio dio prve momčadi, a on je bio ulazni junior.

I dan danas pamti legendarnu utakmicu protiv Schalkea iz 2003. godine u kvalifikacijama za Kup Uefe. Kamen je igrao senzacionalno, u Velikoj je bilo 0-0, ali ispao je nakon minimalnog poraza u Gelsenkirchenu (1-0).

- Naravno da sam bio na utakmici. Bila je čudesna atmosfera, stadion krcat. Bila je ona limena glazba, ma baš senzacija da Schalke dođe igrati u jedno selo kao što je Velika. Bile su obje utakmice sjajne, Zekić je tamo glavom pogodio prečku sa 16 metara. Imao je Kamen priliku za proći dalje, ali presudio mu je taj minimalni poraz od 1-0 u Gelsenkirchenu. Zamislite da je Kamen izbacio Schalke iz Europe, čuj Kamen, nitko nije znao odakle je. Skoro se dogodilo...

Split: 1. HNL, 27. kolo, NK Hajduk - NK Cibalia | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon 25 nastupa u dresu Kamena, otišao je u Široki Brijeg pa nanizao Suhopolje, Cibaliju i Goricu dok nije 2012. godine otišao u prašku Duklu. Bio je i u Poljskoj, igrao za Gornik Lecznu, Wislu Plock i Miedz Legnicu, da bi u srpnju 2019. godine došao u Slaven. Tada nije mogao ni zamisliti da će tu ostati šest godina i postati legenda kluba.

- U Širokom sam prvi put iskusio ozbiljne stadione i sjajne navijače, igrali smo protiv Bešiktaša u čudesnoj atmosferi, imao sam tada samo 18 godina, bio je to doživljaj za cijeli život. Put me odveo i u Suhopolje, to je bio najbolji potez u mom životu jer sam upoznao suprugu. Bog je odredio put kojim sam išao, vjerujem da je sve u životu bilo kako je trebalo biti.

S Cibalijom je igrao kvalifikacije za Kup Uefu, ali su ispali od Cliftonvillea, a nakon epizode u Vinkovcima, uslijedio je potpis za Duklu koja je, kako ističe, utjecala na razvoj njegove karijere.

- Tamo su me trenirali Jan Suchoparek i Luboš Kozel koji su 1996. godine sa Češkom osvojili drugo mjesto na Euru. Jako puno sam naučio tijekom tri godine što se tiče nogometa i taktike, razvio sam se kao igrač.

Uslijedilo je petogodišnje razdoblje u Poljskoj pa povratak u Hrvatsku.

- Jubilarni deseti klub u koji me doveo život je Slaven. Tu mi je najljepše, skrasio sam se, izgradio kuću i ostao živjeti. Sin je krenuo u vrtić, školu, trenira i nogomet, razvija se u odličnom smjeru. Igra ipak ofenzivniju poziciju nego ja, rekao sam mu 'ako budeš igrao stopera, odmah ću te ispisati'. Do zadnjeg veznog sve može, ali ispod toga nema šanse ha-ha.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u prvoj utakmici finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prethodnih šest godina je igrao protiv brojnih sjajnih igrača u HNL-u, a izdvojio je...

- Livaja i Petković, njima ne smiješ ostaviti niti centimetar prostora. Imaju vic i uvijek te mogu iznenaditi nekim potezom. Najveći fokus mi je bio na njima dvojici, s njima se uvijek treba dobro potući.

A tko je najbolji igrač u ligi?

- Teško je reći, statistički Livaja, ali Fruk je u sjeni tih igrača, a fenomenalno igra, gura Rijeku. Baturina ima fenomenalnu viziju, Petković je ozlijeđen, ne igra, ali vidi se koliko nedostaje. Ima puno dobrih igrača, HNL je došao do te razine. Jako puno dobih je pojedinaca iz Istre, iz našeg kluba. Svaki klub ima pojedinca koji pravi razliku. Livaja i Petković su klase, a ostali su mrvicu ispod njih, ali isto sjajni igrači. HNL se razvija i ide u sjajnom smjeru - kaže Božić.

I jedan sjajan igrač stasa pored njega. Riječ je o Adrijanu Jagušiću kojeg želi dovesti Dinamo.

- Kada razgovaram s mladim igračima, vidim koliko su zreli i procijenim imaju li šanse za uspjeh. Recimo, Lovro Zvonarek, oduševio me njegov način razmišljanja o nogometu. Njemu je bilo bitno da igra i razvija se, nikakvi novci. Mali Jaga, kada sam razgovarao s njim, vidio sam da zna što želi i vidi se njegova ideja. Stalo mu je do razvoja, ne razmišlja o novcima i velikim klubovima, razmišlja što bi moglo biti najbolje za njega da postane igrač velike klase. Obzirom na ono što pokazuje i koliko nam znači, on je igrač za kojeg se može reći da bi trebao napraviti karijeru. Nadam se da će ga zdravlje poslužiti i da će napraviti karijeru kakvu zaslužuje.

Osijek izgubio na Opus Areni od Slaven Belupa 1:2 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Euforija je zahvatila Koprivnicu i Podravinu. Fenomenalna je atmosfera oko kluba, a u uzvratnoj utakmici finala Kupa, koja se igra 29. svibnja na Rujevici, gostujući 'kavez' bit će pun. Slaven je za navijače organizirao besplatan prijevoz do Rijeke i interes je ogroman.

- Nisam sto posto siguran, ali mislim da karata više nema. Znam da nekoliko autobusa ide za Rujevicu, imat ćemo podršku, što me veseli, veseli me što su prepoznali da imamo šanse osvojiti Kup nakon prve utakmice (1-1) u kojoj smo pokazali da se možemo nositi s Rijekom. Drago mi je što su uz nas i nadam se da je ovo 'ta' sezona u kojoj ćemo donijeti trofej.

A prije finala Kupa, čeka ih nedjeljni sraz na Rujevici protiv Rijeke koja bi pobjedom osvojila naslov prvaka. No, nešto se pita i Slaven koji je u borbi za četvrto mjesto i ne želi ništa prepustiti slučaju. Ono mu, bez obzira na ishod Kupa, donosi plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

- Mi imamo šanse u jednom i drugom natjecanju izboriti Europu, to je tiha patnja. Imamo prvu servis loptu, idemo to pokušati odmah riješiti - kazao nam je za kraj.