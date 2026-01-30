Dinamo je na čudan način završio utakmicu u Danskoj, bek je igrao stopera (Goda), a stoper igrao beka (Galešić). Vareli se može oprostiti slabija predstava, ali problem je nedostatak voljnog momenta...
MUKE U DANSKOJ PLUS+
Kovačević nastavlja po svom... Korak naprijed, pa dva natrag, ali ova pitanja muče dinamovce
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je prošao u nokaut fazu Europske lige. I to je, bez obzira na jučerašnji poraz u Danskoj, veliki uspjeh. Zagrepčani su se opet mučili, strepili do posljednjih minuta, ali na kraju su uz puno sreće prošli dalje. Sad se okreću ponedjeljku i domaćem dvoboju protiv Vukovara, te će s nestrpljenjem vidjeti tko će ih čekati u playoffu Europske lige - Genk ili Bologna.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku