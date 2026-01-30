Kovačević nastavlja po svom... Korak naprijed, pa dva natrag, ali ova pitanja muče dinamovce

Dinamo je prošao u nokaut fazu Europske lige. I to je, bez obzira na jučerašnji poraz u Danskoj, veliki uspjeh. Zagrepčani su se opet mučili, strepili do posljednjih minuta, ali na kraju su uz puno sreće prošli dalje. Sad se okreću ponedjeljku i domaćem dvoboju protiv Vukovara, te će s nestrpljenjem vidjeti tko će ih čekati u playoffu Europske lige - Genk ili Bologna.

