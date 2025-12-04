Kovačević nastavlja s bojkotom. Neće imati presicu niti uoči utakmice protiv Hajduka...

Dinamo i Hajduk u subotu od 15 sati igraju najveći hrvatski derbi u 16. kolu HNL-a. Bit će ovo itekako važan susret za obje momčadi, Splićani se pobjedom mogu vratiti na prvo mjesto i prekinuti negativni niz, a 'modri' imaju priliku napraviti veliki korak prema jesenskoj tituli.

Pokretanje videa... 01:08 Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

Svi nestrpljivo iščekuju derbi, a što kažu treneri, doznat ćemo u petak. Dok će Gonzalo Garcia imati press konferenciju, što je standardna procedura uoči svake utakmice, Mario Kovačević neće se pojaviti pred novinarima, već će izjavu dati za klupske djelatnike u kontroliranim uvjetima. I to će biti, kada su u pitanju najave utakmica u hrvatskim natjecanjima, jer one pod Uefom su obavezne, vrlo vjerojatno praksa do daljnjega.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nije to ništa novo, trener Dinama odlučio se na 'silenzio stampa' nakon reprezentativne stanke u studenome. Nije ga bilo pred novinarima u Karlovcu, kao ni uoči i nakon utakmice protiv Varaždina. Presice uoči utakmice nisu obavezne, ali Kovačević, kao i očito nitko u Dinamu, nisu znali su one nakon utakmice ipak obavezne pa ga je zbog toga nakon utakmice protiv Varaždina prijavio delegat Darko Kolesarić.

Propozicije HNL-a u Članku 34. jasno propisuju obvezu održavanja konferencije za novinare nakon utakmice. U njima stoji:

(1) Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani glavni treneri obje momčadi te po potrebi jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.

(2) U slučaju da se treneri ne odazovu na konferenciju za novinare ili ne izvrše obveze prema ugovornom partneru za TV prava davanjem izjave neposredno po završetku utakmice na određenom mjestu ispred roll up bannera Lige, delegat utakmice dužan je podnijeti prijavu Disciplinskom sucu Lige.

Disciplinski sudac Alan Klakočer će tražiti očitovanje Dinama i nakon toga odlučiti hoće li postupak provesti samo protiv kluba ili i protiv trenera. Kazna bi mogla biti od upozorenja preko ukora do novčane.

Trener Dinama je ozbiljno shvatio prijavu pa se tako pojavio pred novinarima nakon pobjede protiv Gorice, a dostupan za pitanja bit će i nakon utakmice protiv Hajduka. Osim ako ne želi riskirati novu kaznu...