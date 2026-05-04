Kovačević neće koristiti klince: Juniorski naslov ipak važniji od minuta u seniorskoj momčadi!?

Dinamova juniorska momčad opet je u borbi za naslov prvaka. Za navijače "modrih", pa i trenera Jerka Leku, ovo je sjajna vijest, ali čini se kako će zbog novog napada na titulu juniori Dinama ostati bez seniorskih minuta do kraja sezone. U Maksimiru se svakodnevno kuju raznu planovi, tako su proteklog tjedna za stol sjeli Zvonimir Boban, Albert Capellas i Dario Dabac te dogovorili kako bi juniori do kraja sezone trebali igrati isključivo za - juniore.

Seniorska momčad već je osigurala naslov prvaka, Kovačević je najavio kako će još protiv Hajduka i u finalu Kupa s Rijekom njegovi momci ići "punim gasom", kako će na terenu biti sve najbolje snage "modrih", a onda bi priliku mogli dobiti i mlađi igrači. Ipak, čini se kako se i taj plan proteklih dana izjalovio. Zašto? Dinamo želi i juniorski naslov prvaka.

Lokomotiva je u tom uzrastu bila veliki favorit za naslov, ali je krajem travnja doživjela dva neočekivana poraza (Samobor 2-0, Gorica 3-2) i ponudila "modrima" priliku za titulu. Dinamo do kraja prvenstva ima pet dvoboja (Lokomotiva četiri uz tri boda više), i ako Lekine trupe pobijede sve do kraja, bit će prvaci. A to je u Maksimiru sad prioritet.

To znači kako u zadnje dvije utakmice seniorskog dijela sezone (Slaven i Lokomotiva) Kovačević najvjerojatnije neće u kadru imati Šuntu, Mikića, Zebića, Radoša, Horvata..., pa i neke još mlađe igrače. Juniore Dinama u utorak očekuje i finale Kupa sa Slaven Belupom, svi će Dinamovi mladi aduti i tada biti na raspolaganju Jerku Leki. Tek bi Zebić mogao biti u kadru protiv Hajduka jer Kovačević tu neće imati na raspolaganju ni McKennu ni Domingueza. 