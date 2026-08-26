Kovačević: Nemam što zamjeriti igračima. Prenaivno smo ispali

Trener Mario Kovačević je vjerovao do kraja da Dinamo može nešto zakomplicirati protiv Vikinga, no pet primljenih golova u dvije utakmice bilo je previše. Norvežani su izborili Ligu prvaka pobjedom 3-1 u uzvratu, "modri" idu u Europsku ligu.

- Dobro smo ušli u utakmicu, i prije gola imali šanse i nametnuli se, zabili gol. Ali nažalost brzo je bio penal pa su se vratili. Dominirali smo, imali prilika koje nažalost nismo iskoristili. I dogovorimo se da drugo poluvrijeme krenemo isto tako i onda je to otvaranje presudilo. Greška, primimo gol, pa još jedan. Bili smo neko vrijeme u nokdaunu i htjeli smo se sabrati, imali šanse da zabijemo, pa bi možda taj jedan gol sve pokrenuo, ali Viking je zasluženo pobijedio - kazao je Kovačević za HTV.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

- Prenaivno smo ispali. I to vodstvo, pa nakon grešaka primimo golove. Znamo da je Viking dobra momčad, ali da smo bolji kad se nametnemo. Ne smijemo griješiti, tri greške u dvije utakmice... Nemam što zamjeriti igračima, okrećemo se idućoj utakmici, a i izborili smo osam novih europskih utakmica. Idemo dalje - nastavio je trener Dinama.

- Penal McKenne? Bila je ruka dolje, nisam vidio. VAR se uključio, ne bih to htio komentirati.

- Europska liga? Prošle godine nam je bio cilj proći skupinu, da osvojimo dosta bodova, a ove godine nam je cilj i otići korak više (ispali u šesnaestini finala, op.a.).