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OTKRIO NOVI CILJ U EUROPI

Kovačević: Nemam što zamjeriti igračima. Prenaivno smo ispali

Piše Josip Tolić,
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Kovačević: Nemam što zamjeriti igračima. Prenaivno smo ispali
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dinamo je pao protiv Vikinga 3-1 i ostao bez Lige prvaka, a Kovačević priznaje: presudile su greške i naivnost. "Modri" sele u Europsku ligu

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Trener Mario Kovačević je vjerovao do kraja da Dinamo može nešto zakomplicirati protiv Vikinga, no pet primljenih golova u dvije utakmice bilo je previše. Norvežani su izborili Ligu prvaka pobjedom 3-1 u uzvratu, "modri" idu u Europsku ligu.

- Dobro smo ušli u utakmicu, i prije gola imali šanse i nametnuli se, zabili gol. Ali nažalost brzo je bio penal pa su se vratili. Dominirali smo, imali prilika koje nažalost nismo iskoristili. I dogovorimo se da drugo poluvrijeme krenemo isto tako i onda je to otvaranje presudilo. Greška, primimo gol, pa još jedan. Bili smo neko vrijeme u nokdaunu i htjeli smo se sabrati, imali šanse da zabijemo, pa bi možda taj jedan gol sve pokrenuo, ali Viking je zasluženo pobijedio - kazao je Kovačević za HTV.

Stavanger: Uzvratna utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

- Prenaivno smo ispali. I to vodstvo, pa nakon grešaka primimo golove. Znamo da je Viking dobra momčad, ali da smo bolji kad se nametnemo. Ne smijemo griješiti, tri greške u dvije utakmice... Nemam što zamjeriti igračima, okrećemo se idućoj utakmici, a i izborili smo osam novih europskih utakmica. Idemo dalje - nastavio je trener Dinama.

- Penal McKenne? Bila je ruka dolje, nisam vidio. VAR se uključio, ne bih to htio komentirati.

Je li penal za Viking opravdano dosuđen?

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- Europska liga? Prošle godine nam je bio cilj proći skupinu, da osvojimo dosta bodova, a ove godine nam je cilj i otići korak više (ispali u šesnaestini finala, op.a.).

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Komentari 14
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