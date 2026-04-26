Kovačević: Neš' ti bit prvak s Dinamom, ha, ha. Bio sam teret momčadi, rijetki su mi vjerovali

Dinamo je novi prvak Hrvatske. Zagrepčani su u 32. kolu svladali Varaždin 2-1 (zabili Mišić i Beljo, a goste Boršić), tako pobjedom potvrdili par sati ranije osvojeni naslov. Mario Kovačević bio je vidno sretan, poslije četvrtoligaškog, trećeligaškog i drugoligaškog ranga, trener Dinama je osvojio i elitni rang hrvatskog nogometa.

- Lijep je osjećaj, ali neš' ti bit prvak s Dinamom, tako neki kažu, ha, ha. Napravio sam ja i težih stvari. Dinamo je navikao osvojat trofeje, došlo je puno igrača, na vrijeme smo sve posložili, možda i predobro. Nitko se nije nadao da ćemo tako rano biti prvaci. Zahvaljujem se ljudima koji su mi dali priliku da budem ovdje, svom stožeru i svim igračima koji ono najteže odrađuju na terenu. Proljeće je bilo sjajno za sve nas, htjeli smo danas slavljenički završiti tu priču, na kraju smo zasluženo slavili - rekao je Kovačević, pa dodao:

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Stalno su postojale sumnje u mene, ali osvojio sam sve lige koje sam trenirao. Nisam sumnjao u sebe, ali trebalo je vremena, da neke stvari sjednu na mjesto. Hvala ljudima koji su mi dali vrijeme. Nisam bio nikada u panici, zahvaljujem se i svima vama. Gdje god sam bio sam napravio više nego što se od mene tražilo. Možda je šala, ali neš' ti bit prvak s Dinamom, zar ne? Hvala svima, svi su mi u klubu pomagali od prvog dana. Meni kritike samo djau snagu. Trenerski posao je da se sve vidi na terenu. Ne znam je li ikad Mišić igrao ovako, tu su Zajc i Stojković..., od svih se izvlačio maksimum. Nisam ja bitan, bitan je Dinamo.

Koji je bio prijelomni trenutak ove sezone, kad je sve krenulo na bolje?

- Imam osjećaj da sam ja bio teret od prvog dana. Odlično smo krenuli, u prvih pet kola smo bili sjajni, vrhunski otvorili Europu... Ne znam kad se neka ekipa ovako složi preko ljeta, koja je promijenila toliko igrača jedno ljeto. Doveli smo 20 novih igrača, nismo imali nijednog reprezentativca, ali sad gle kako se igra. Prije su tu bili Baturina i Sučić, sad ih gledamo u Italiji.., što onda te trenere treba streljati kad nisu s njima bili prvaci? Igramo dobro, čekamo finale Kupa. Nisam nikad bio negativan. Bila je kriza, najgora trenutak mi je bila doma protiv Istre. Ali porez od Vukovara me bila sramota kao trenera, Vukovar nas je tad nadigrao u drugom poluvremenu. Javnost je bila okrenuta protiv mene. Vjerujte, momčad je vjerovala u mene, da nije, ne bi došlo do ovoga. Sve je bilo lakše nakon pobjede u Varaždinu...

Osvojili ste četiri najbolje lige u hrvatskom nogometu...

- Uvijek sam bio sretan sa svima, nije lako osvojit bilo koju ligu, znam to. Ovo mi je prvo nacionalno prvenstvo, presretan sam. Ali da dođete do ovoga, netko vas mora prepoznati u nižem rangu. Ovo će biti najveća fešta, kad bude zadnje kolo, onda ćemo baš feštati. Dinamo je najveći klub u Hrvatskoj, nikad nisam bio ovako sretan.

Kako sada do kraja sezone?

- Fokus je finale kupa sada, prije toga imamo dvije utakmice, tu ćemo vidjeti što i kako. Imamo i Hajduk prije finala Kupa, to moramo biti pravi. Mladi idu sutra na put, igra se protiv Reala, pa ih nisam htio danas koristiti. Bennacer će nam isto trebati za finale Kupa, neke igrače ćemo odmoriti, ali nećemo previše miksati. Jedva čekam da ti mlađi dobiju priliku - završio je Kovačević.