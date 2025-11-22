Kovačević nije odbio TV izjavu: 'Najvažnije je bilo igrati dobro i pobijediti. Tako je i bilo. Ali...'

Mario Kovačević, trener Dinama, izbjegao je konferencije za medije nakon utakmica protiv Karlovca i Varaždina u kojima je Dinamo pobijedio 7-0 odnosno 3-1 i tako vratio pozitivno raspoloženje u svlačionicu. Nakon što je prije Varaždina medijima dostavljena snimka pomoćnog trenera Sandra Bloudeka, nitko se nije pojavio 15 minuta nakon dvoboja na Maksimiru.

No Kovačević nije odbio dati izjavu MAXSportu, što je prema ugovoru o TV pravima obavezan učiniti. Ovako je vidio dvoboj u kojem su sjajne role odradili Arber Hoxha s dva gola i Miha Zajc s dvije asistencije.

- Zadovoljan sam. Nama je bilo najvažnije da odigramo dobru utakmicu i pobijedimo. Mislim da je danas i tako bilo osim u prvih 10 do 15 minuta. Tada je Varaždin imao par kornera dok se nismo snašli. Na vrijeme smo zabili prvi i drugi gol. Kad smo dali i treći, utakmica se prelomila. Mogli smo postići i četvrti. Imali smo i vratnicu i još neke šanse. Nisam zadovoljan što smo primili gol. Nisam sretan zbog toga. To se nije smjelo dogoditi. No, tako je, kako je. Čestitam mojim igračima i ekipi Varaždina - rekao je Kovačević.