Kovačević o nervozi na klupi i Thunu: 'Puno smo komplicirali. Šteta što smo zabili tako kasno'

Mario Kovačević nervozno je pratio utakmicu Thuna i Dinama nakon koje se "modri" u Zagreb, u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, vraćaju s remijem 1-1. S obzirom na to kako je izgledalo prvo poluvrijeme, i nije loše. S obzirom na to kako je izgledalo drugo, i slabo. Jer dinamovci su se propisno ispromašivali.

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- Htjeli smo pobijediti. Nismo loše ušli u utakmicu, ali onda su počele neke stvari, duge lopte koje je lovio Thun, slabo smo šutirali i zato smo gubili. Oni su fizički dosta jaki, puno je prekida, tu su nam radili probleme, tako smo i primili gol - rekao je trener Dinama za RTL.

Zašto je bio nervozan, upitala ga je novinarka.

Foto: Kjetil Waber / SPP

- Bio sam nervozan jer znam da možemo bolje. Ali nije bilo panike, rekli smo da moramo trčati da naša bude duga lopta. Rekao sam da moramo biti mirniji, da kombinatorika mora doći do izražaja. Puno smo komplicirali, protivnik je dvaput izbijao s linije. Na kraju je prvi pravi šut odmah bio i gol. Šteta što je pao tek pred kraj, a ne prije, jer bismo stigli okrenuti.

Dinamovce je na gostovanju u Švicarskoj pratilo oko 1000 navijača.

- Osjetili smo podršku Boysa, hvala im. Htjeli smo ih nagraditi pobjedom, ali imamo neodlučen rezultat i svaka nas pobjeda na

Maksimiru vodi dalje, a to smo i htjeli - zaključio je Kovačević.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Uzvrat na Maksimiru je u utorak od 20 sati. Pobjednik ide na boljega iz duela Klaskvika i Kaduno Žalgirisa, poraženi pak u treće pretkolo Europske lige na gubitnika duela između Vikingura i Hapoel Beer Sheve.