Kovačević: Plašim li se otkaza? Ja sam trener, svjestan svega, a drugi odlučuju o mojoj sudbini

Dinamo je opet izgubio. Rekli bismo, ništa novo, bio je ovo četvrti poraz "modrih" u zadnjih sedam utakmica. Zagrepčani su večeras "nastradali" u Puli, Istra je slavila 2-1. Na posljednjem Dinamovom gostovanju na Aldo Drosini posao je "izgubio" Fabio Cannavaro, veliko je pitanje je li ovo bila i zadnja utakmica Marija Kovačevića...

Pokretanje videa... 00:52 Zašto šutiš, moj dječače plavi? Evo kad će se Boban napokon oglasiti o situaciji u Dinamu | Video: 24sata/pixsell

- Ne treba biti previše pametan. Dobro smo ušli u utakmicu, znali smo da će prvi gol biti presudan, nažalost iz prve duge lopte oni su nam pobjegli, primili smo gol i ušli u nervozu. Bila je to izjednačena utakmica, Istra je onda zabila i drugi, pa nam je bilo teže. Imali smo nevjerojatnih promašaja u prvom dijelu, da smo zabili bilo bi nam lakše. Nastavak? Htjeli smo, trudili se maksimalno, zabili smo jendom, mogli i izjednačiti, čestitam Istri na pobjedi - kaže Kovačević, pa dodaje:

- Lisica na desnom beku? Odlučili smo se za njega, igrao je on to i u mlađim kategorijama. Mogao je kod prvog gola bolje reagirati, ali kasnije je bio solidan. Nije lako mladom igraču odmah upasti u prvu momčad, imamo sad Kup pa ćemo vidjeti. Mikić je tek desetak dana s nama, zbog toga sam dao šansu Lisici.

Je li vam žao Dinamovih navijača?

- Normalno da mi je žao navijača, znamo koliko nas bodre, znamo da nisu sretni kad ne pobjeđujemo. Previše se sve gleda kao tragedija kod nas. Jasno da me brinu ovi rezultati,,ta četiri poraza u sedam utakmica. Svjestan sam svega. Htjeli smo danas više, Dinamo tu već dvije godine nije pobijedio. Nije to baš tako jednostavno, ali život ide dalje. Siguran sam da ovi dečki mogu bolje.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Plašite li se otkaza?

- Ja sam trener, svjestan sam svega, znam kako je kad nema rezultata. Ne razmišljam o tome, kako bih živio kad bi mi to bilo u glavi. Radim najbolje što mogu, drugi odlučuju o mojoj budućnosti.

Što ne valja u igri Dinama?

- Trebalo bi napraviti detaljnjiju analizu. Mučimo se kad nam se suparnici zatvore, sve je krenulo još od Varaždina, prelagano primamo te golove, pa nam se uvlači nervoza. Kad Dinamo ne pobjeđuje, to se osjeti, krenu onda svakakve priče, osjete to i igrači. Ne ide nas, teško nam je izaći iz toga. Dobro će nam doći pauza.

Jeste li izvadili Bennacera zbog ozljede?

- Bennacer? Ne, nije ozljeda, pokušavamo ga dići što više. Dao je u prvom dijelu sve od sebe, a htjeli smo trkački biti jači u nastavku.

Dojam je da su se večeras igrači i svađali na terenu...

- Tako je to kad nije dobar rezultat. Želim gledati pozitivnu komunikaciju, negativna nikad nije dobra. Vidjet ćemo, moram pogledati utakmicu, pa vidjeti što se dogodilo - završio je Kovačević.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Riječ je dobio i domaći trener Oriol Riera...

- Odigrali smo sjajno prvo poluvrijeme, s puno magije i intenziteta, tako uvijek želimo igrati. I takvi smo kad smo gladni i željni pobjede, onda je sve lakše. Sretan sam, ovo nam je bila velika pobjeda - pričao je Riera, pa dodao:

- Kurilovec? To je nogomet, on vam uvijek tri ili sedam dana kasnije da novu priliku, takve utakmice se nekad dogode. Znamo što želimo kao momčad, sa stožerom sam im sve objasnio, danas smo dokazali da možemo igrati s jačim intenzitetom. Sve je to nogomet, nekad ste gore, nekad dolje.

Je li vas iznenadio Lisica na desnom beku?

- Ma nije, i zadnje je utakmice igrao na toj poziciji. Gledali smo Dinamo 7-8 utakmica, analizirali smo ih, gledali i europske dvoboje. Znate što ću vam reći? Danas nije bilo do Dinama, bilo je do Istre. Možemo mi pričati o suparniku, tko je igrao na kojoj poziciji, ali na kraju razmislite o onome što smo mi napravili, kako smo mi igrali s loptom u nogama ili bez nje. I to je bio razlog naše pobjede, ne neki potezi Dinama - završio je Riera.