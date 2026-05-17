Kovačević: Početak susreta nije bio idealan. Drugi dio je bolji. Gregurina: Poklonili smo golove

Nogometaši Dinama slavili su u Koprivnici protiv Slaven Belupa (4-1) u pretposljednjem kolu HNL-a. Domaćini su bolje otvorili susret, u 27. minuti zabio je Filip Krušelj. Iako je izgledalo kao da se 'modri' muče u prvom dijelu, u nastavku utakmice odmah je izjednačio Fran Topić u 50. minuti. Ekspresno je preokrenuo Gabriel Vidović osam minuta kasnije, a onda je u 80. minuti svoj 31. gol sezone zabio Dion Drena Beljo. Za kraj 'modre' golijade u Koprivnici i konačnih 4-1 postavio je Juan Cordoba u 85. minuti.

Dinamo je već osigurao naslov hrvatskog prvaka i osvojio Kup, a ovom pobjedom se odvojio na čak 20 bodova od drugoplasiranog Hajduka.

- U prvom poluvremenu smo pokušavali, ali i Slaven je bio dobar, radili su dobar pritisak, a mi smo previše griješili. Vidjelo se da ova ekipa prvi put igra zajedno, na trenutke je bilo dobro, ali nismo bili konkretni - započeo je trener 'modrih' Mario Kovačević koji je danas imao još jedan razlog za slavlje. Naime, Kovačević je danas slavio 51. rođendan.

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- U drugom poluvremenu je to bilo onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu, puno bolje i konkretnije. Doduše, i njihov vratar je griješio i mi smo to iskoristili, ali trebalo je doći do te prilike tako da sam na kraju zadovoljan. Početak nije bio idealan, ali je kraj bio onakav kakav smo htjeli...

Kovačević je pred kraj utakmice uveo mlade igrače, opet je priliku dobio Zebić, a debitirao je i Brundić.

- Zadovoljan sam, posebno s ovima koji su kasnije ulazili. Zebić kao da je već dugo s nama, i drugi mladići bili su dobri, vidi se da su u ritmu jer igraju za juniore. Kod igrača koji su manje igrali vidjelo se da nemaju ritma, ali kako je utakmica odmicala, bili su sve bolji. Moram biti zadovoljan sa svima na kraju.

Na pitanje što je bilo s Mikićem, kratko je odgovorio:

- Htjeli smo vidjeti Tabinasa na desnoj strani, bio je jako dobar i drago mi je zbog njega, no to ne znači da Mikić sljedeći put neće dobiti priliku.

Dinamo u zadnjem kolu dočekuje Lokomotivu na Maksimiru i priprema veliko slavlje, a trener je sve pozvao na tribine.

- Najsretniji sam na svijetu, pozivam navijače da ispune stadion, da bude pravo narodno veselje. Zaslužili smo svi, mi i navijači smo jedno, moram ih i danas pohvaliti. Nema ništa ljepše nego s njima pjevati na kraju, a poslije Lokomotive ćemo se i malo dulje družiti.

Komentirao je i kako je vratiti se u Koprivnicu s obzirom na to da je jedno vrijeme vodio 'farmaceute'.

- Uvijek me iznenade u Slavenu, ljubav je obostrana, davao sam sebe dok sam bio igrač i ovih godinu dana kao trener. Jako sam želio pobjedu za rođendan. Belupo je imao jako dobru jesen, bili su u borbi za Europu, ali otišlo im je par igrača koji su bili nositelji, poslije su imali par ozljeda, ušli su u lošu seriju. Iako nisu izborili Europu, sve drugo bilo je dobro, jedna sezona bez stresa, siguran sam da će u sljedećoj sezoni biti još bolji - zaključio je Kovačević.

Utakmicu je komentirao i trener 'farmaceuta' Mario Gregurina koji je bio razočaran rezultatom.

- Moji su momci u prvom poluvremenu bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan načinom na koji smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Moglo je to otići na 2:0 ili 3:0, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jednostavno, u takvoj utakmici, protiv takvog suparnika, očekujete da se spasite u dvije-tri situacije jer će Dinamo sigurno stvoriti dvije-tri izgledne šanse. Mi ne da se nismo spasili, nego smo poklonili dva-tri gola, pa mi je glupo bilo što dalje komentirati, vezano uz taktičku izvedbu, energiju ili bilo što drugo - izjavio je.