Dinamo je u srijedu izborio finale kupa, ali 'modri' već misle na gostovanje u Osijeku gdje ih u ponedjeljak čeka Vukovar. Trener Mario Kovačević poručuje da momčad ne misli stati i cilja novi naslov prvaka
Kovačević pred Vukovar: Prošla utakmica nam je najveći motiv
Dinamo je plasmanom u finale kupa napravio važan korak, ali ''modri' već gledaju prema sljedećoj utakmici, u ponedjeljak gostuju u Osijeku protiv Vukovara u 18 sati u sklopu 29. kola domaćeg prvenstva. Trener Mario Kovačević (50) otkrio je kakvo je raspoloženje u ekipi.
- Situacija u svlačionici je jako dobra. Bitno nam je bilo ući u finale kupa i to smo ostvarili, ali svjesni smo da imamo još puno posla pred nama - rekao je Kovačević.
Trener Dinama svjestan je da Vukovar, unatoč zadnjoj poziciji na tablici, nije protivnik kojeg treba podcijeniti.
- Vukovar se vraća. U utakmici protiv Lokomotive pokazali su da su na dobrom putu, igrali su jako dobro. Svjesni smo da nas čeka teška utakmica - istaknuo je.
Kovačević želi agresivan start od prve minute, posebno zbog poraza u listopadu koji Dinamo još nije zaboravio.
- Sigurno nema lošije naše utakmice od one prošle protiv Vukovara. Želimo navijačima u Slavoniji pokazati da je to bio loš dan i nastupiti u puno boljem svjetlu - poručio je trener.
Što se tiče sastava, Kovačević nema ozbiljnih problema. Matteo Pérez Vinlöf je prebolio bolest, ali još nije spreman za početnih 11, dok će Dominik Livaković i Ismaël Bennacer biti potpuno spremni tek za utakmicu protiv Rijeke. Bennacer je ostao kako bi odradio još dva treninga umjesto putovanja.
- Teško je nešto mijenjati kad smo u ovakvom pobjedničkom ritmu. Motiva ne nedostaje i dok matematički ne osiguramo naslov, nećemo stati - zaključio je Kovačević.
