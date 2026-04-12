Kovačević pred Vukovar: Prošla utakmica nam je najveći motiv

Piše Bruno Lukas,
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dinamo je u srijedu izborio finale kupa, ali 'modri' već misle na gostovanje u Osijeku gdje ih u ponedjeljak čeka Vukovar. Trener Mario Kovačević poručuje da momčad ne misli stati i cilja novi naslov prvaka

Dinamo je plasmanom u finale kupa napravio važan korak, ali ''modri' već gledaju prema sljedećoj utakmici, u ponedjeljak gostuju u Osijeku protiv Vukovara u 18 sati u sklopu 29. kola domaćeg prvenstva. Trener Mario Kovačević (50) otkrio je kakvo je raspoloženje u ekipi.

- Situacija u svlačionici je jako dobra. Bitno nam je bilo ući u finale kupa i to smo ostvarili, ali svjesni smo da imamo još puno posla pred nama - rekao je Kovačević.

Trener Dinama svjestan je da Vukovar, unatoč zadnjoj poziciji na tablici, nije protivnik kojeg treba podcijeniti.

- Vukovar se vraća. U utakmici protiv Lokomotive pokazali su da su na dobrom putu, igrali su jako dobro. Svjesni smo da nas čeka teška utakmica - istaknuo je.

Kovačević želi agresivan start od prve minute, posebno zbog poraza u listopadu koji Dinamo još nije zaboravio.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Sigurno nema lošije naše utakmice od one prošle protiv Vukovara. Želimo navijačima u Slavoniji pokazati da je to bio loš dan i nastupiti u puno boljem svjetlu - poručio je trener.

Što se tiče sastava, Kovačević nema ozbiljnih problema. Matteo Pérez Vinlöf je prebolio bolest, ali još nije spreman za početnih 11, dok će Dominik Livaković i Ismaël Bennacer biti potpuno spremni tek za utakmicu protiv Rijeke. Bennacer je ostao kako bi odradio još dva treninga umjesto putovanja.

- Teško je nešto mijenjati kad smo u ovakvom pobjedničkom ritmu. Motiva ne nedostaje i dok matematički ne osiguramo naslov, nećemo stati - zaključio je Kovačević.

