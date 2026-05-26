Kovačević: Promijenio bih jednu stvar u sezoni. Nekad nisam bio korektan, zato se i ispričavam

Mario Kovačević (51) odnio je nagradu za najboljeg trenera HNL-a protekle sezone na gala večeri u zagrebačkom Mozaik Eventu Centru u ponedjeljak i, uz osmijeh od uha do uha, analizirao proteklu sezonu. U kojoj je u jednom trenutku umalo postao bivši, ali mu je predsjednik Dinama Zvonimir Boban pružio podršku i to se pokazalo dobrim potezom jer su "modri" osvojili duplu krunu. I njemu laskaju sva ta priznanja.

- Ne samo danas, nego i zadnjih dana. Zaslužila je to moja momčad, da ne budem lažno skroman, a onda dolaze pojedinačne nagrade. Čestitam svim pojedinačnim pobjednicima, drago mi je da je bilo puno naših igrača. I lani sam bio tu kao drugi u izboru, Radomir Đalović bio je zasluženo prvi, ali je i puno igrača Slavena bilo ovdje. Drago mi je vidjeti svoje igrače, da se nagradi na kraju ono što radimo. Uz ove pojedinačne, najvažnije su momčadske nagrade, da smo osvojili dvostruku krunu, da smo svi sretni i zadovoljni u klubu. I ovim putem zahvaljujem svima u klubu, posebno svojim igračima i stožeru, kao i Zvoni Bobanu što je stao iza nas - rekao je trener Dinama.

Koji mu je trenutak tijekom sezone bio najteži?

- Poslije Vukovara sam bio najviše razočaran. Poslije poraza protiv Istre bilo je najviše galame, ali to je bio treći, četvrti poraz u šest, sedam utakmica, što momčad kao Dinamo nije navikla. Svjestan sam toga bio, ali u cijelom životu nikad nisam razmišljao što je bilo jučer i danas, već moramo dalje. Sjetit ćemo se ove lijepe godine, ali moramo dalje. Tako sam razmišljao i tad kad je bila kriza. Igrači su dobro reagirali, imali su dobar sastanak poslije Istre, a poslije toga je sve krenulo kako smo očekivali od prvog dana.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

O šefu Zvonimiru Bobanu, koji ga je dugo pratio i na čiju je ideju došao u Maksimir, ima samo riječi hvale. Prije toga ga, kaže, nije ni poznavao.

- Sretan sam što sam ga uopće upoznao, a ova godina potvrdila je sve što sam o njemu mislio. To je čovjek koji drži do svega. U pravom smislu frajer koji se drži onoga što kaže. On je taj koji odlučuje. Moramo imati čovjeka koji vodi Dinamo. Mi ga svi dalje pratimo. Stalno ističem kako je nekad prevelik pritisak na treneru, ja sam samo dio kluba. Tu radi puno dobrih, kvalitetnih ljudi, od sportskog direktora i predsjednika koji sve to vodi. A moje je da radim dolje na terenu s igračima. Dao nam je mir da možemo raditi. Osjećao sam to od prvog dana, htio sam vratiti to povjerenje kako smo i završili ovu sezonu, da igramo dobar nogomet. Zvone je to zaslužio vjerom u nas, da nagradimo sve nas u klubu. Znam koliko i njemu ova titula i Kup znače.

Sad je već postao toliko popularan da ga i na ulici svakodnevno prepoznaju.

- Osjećam, tu najviše vidim što je Dinamo. Ne možete više nigdje prošetati da vas netko ne pozdravi, to mi je jako drago. Pokušavam pokazati kulturu, da se svakomu javim. Ali pokušavam biti normalan, zato me možda ljudi vole. Ja sam skroman čovjek van svoga posla. I ja sam, dok sam bio dijete, volio i igrače i trenere Dinama, pokušavam s te strane biti korektan koliko mogu. Iako ne možeš sve stići. Ali veseli me, mi radimo da dođemo do ovakvih trenutaka. Kad je bilo i najgore, krizno razdoblje. Živim na Ravnicama, gdje su vatreni navijači Dinama. Tko me god sreo, navijači i Boysi davali su mi podršku. I ovim putem zahvaljujem im od srca. Skroman sam čovjek koji voli nogomet, koji radi da mu momčad izgleda ovako kako je. Ali nije to lako, u nogometu ne odlučujemo samo mi, puno je tu detalja. Možda mi se vratio taj moj pristup, sve u životu gledam pozitivno.

Koja mu je poruka nakon osvajanja duple krune bila najdraža?

- Još nisam ni pročitao sve, ali svima ću uzvratiti poruke. Ne stignem, ja sam čovjek koji voli održavati kontakt uživo. Na porukama hvala svima, odgovorit ću im. Draga mi je svaka, od najobičnijeg čovjeka, a čestitali su mi mnogi. Puno je poruka.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U sezoni u kojoj je jedini podbačaj bio rano ispadanje iz Europe u veljači, s obzirom na rezultate kojima je proteklih godina razmazio navijače, Kovačević bi se vratio na jednu utakmicu za koju bi drugačije postavio momčad, a manju minutažu Luke Stojkovića i izlaske Diona Drene Belje oko 60. minute ne smatra pogrešnim odlukama.

- To su neki procesi. Stojković je u Osijeku ušao pola sata pa je tamo odigrao odlično, u drugom kolu je protiv Vukovara odigrao odlično, treće je već bio standardan. Četvrto, peto, šesto. Do crvenog kartona protiv Gorice ne znam jesam li ga vadio. Crveni karton, dvije utakmice neigranja, poslije toga imamo predivan period gdje pobjeđujemo, Hajduk, Fenerbahče, Slaven Belupo i Maccabi. Onda je bio malo u drugom planu, igrali su igrači koji su u tom trenutku pobjeđivali. Beljo je tek bio došao, nije prošao cijele pripreme pa smo preko Kulenovića davali golove. Kad su oni davali golove, možda su zajedno dali koliko je Beljo sam dao ove polusezone. Možda sam i to dobro odradio - neskromno će Kovačević, koji je i dodao:

- Promijenio bih momčad protiv Lokomotive, imali smo četiri pobjede zaredom, reprezentativnu pauzu, mislio sam da ćemo još tu utakmicu moći odraditi (Dinamo je izgubio, op.a.). Ali morao sam osvježiti tu momčad, vjerujte mi. Jedino bih to promijenio. Iza svega ostaloga stojim. Za Stojkovića sam već na početku sezone, kad sam s njim pričao, rekao da će biti jedan od naših najboljih igrača, da će biti jedan od najvažnijih igrača koji će nam donijeti titulu. Učili smo ga, usmjeravali ga. Čude se ljudi kad Baturina ne igra u Comu, a kad tu pokušavamo... Sami znate da Stojković baš nije igrao osmicu kod prošlih trenera, nego krilo. Tu smo ga svi usmjeravali, od mene i trenera u klubu. Kroz utakmice je rastao i dizao se, zato i sad je tu gdje.

'Prvo ću se skloniti sa ženom da se sve to slegne'

Upitali smo ga kamo će na odmor.

- Idem malo na more, malo kod svojih u Sarajevo, kod roditelja i najbliže rodbine. Otići ću i do Hercegovine. Prvo ću se ovih četiri, pet dana sa ženom skloniti, da se sve to slegne.

A kakvi su planovi po pitanju prijelaznog roka? Osim dolaska Stjepana Radeljića, kojega očekuje Svjetsko prvenstvo, i nekolicine oproštaja protekli vikend, u tom je pogledu dosta upitnika.

- Radimo već puno na tome. Tu je Zvone Boban koji vodi računa o tome svemu. On i sportski direktor me o svemu izvještavaju, oni to rade dobro i tako to treba biti. Naravno, u suradnji sa mnom. Na početku priprema neće biti puno promjena, ali kad krene prijelazni rok, od početka srpnja do kraja kolovoza, bit će zanimljivo. Sad je bitno da se svi dobro odmorimo, da možemo krenuti još jače.

A onda je osjetio potrebu zahvaliti i novinarima. U nekoliko je navrata tijekom krize, podsjetimo izbjegavao davati izjave prije i poslije utakmice.

- Moram zahvaliti i vama, znam da nije baš lako, ali trudim se, iskren sam. Kad se i ja nekad pogledam, iako se ne volim puno gledati, nekad nisam ni prema vama korektan. Ispričavam se za neke stvari, vjerujem da će i tome biti puno bolje - zaključio je Mario Kovačević.