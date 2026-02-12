Obavijesti

Kovačević pronašao unutarnje rezerve, ali on još čeka priliku

Piše Hrvoje Tironi,
Kovačević pronašao unutarnje rezerve, ali on još čeka priliku
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a

Trener Dinama je na početku drugog dijela sezone puno više minuta dao Galešiću, Soldi, Stojkoviću, Vidoviću i Topiću, a ozbiljnijim minutama sad se nada i Juan Cordoba. Priliku bi mogao dobiti već protiv Istre...

Mario Kovačević dobro je krenuo u proljetni dio sezone, njegova je momčad u pet utakmica drugog dijela sezone upisala tri pobjede (FCSB 4-1, Osijek 3-0 i Vukovar 3-1) te po jedan remi (Rijeka 0-0) i poraz (Midtjylland 2-0). Zagrepčani su početkom 2026. godine pobjegli Hajduku prvo na sedam, a sad ta prednost iznosi pet bodova.

