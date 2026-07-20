Kovačević pun optimizma uoči debija u Ligi prvaka: Umjetna trava? Neće to biti odlučujuće...

Dinamo u utorak od 20 sati igra prvu europsku utakmicu u novoj sezoni. Protivnik mu je švicarski Thun, s kojim će odmjeriti snage u sklopu drugog pretkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević i igrači okupili su se prije polaska na gostovanje u Zračnoj luci Franjo Tuđman, odakle su krenuli prema Švicarskoj. Pred novinare su, uz trenera, stali i Dion Drena Beljo, najbolji strijelac "modrih" u prošloj sezoni.

- Idemo s optimizmom. Svjesni smo ozbiljnosti protivnika jer smo i mi, kao i oni, cijelu sezonu radili kako bismo postali prvaci. Vjerujemo u dobar rezultat - započeo je Kovačević.

Hoće li umjetna trava biti faktor?

- Ne mislim da će biti osobit faktor i ne bih tomu pridavao preveliku važnost. Najvažnije je da smo svi zdravi i u dobrom stanju.

Jeste li i vi pratili finale Svjetskog prvenstva?

- Naravno. Mislim da smo svi mi koji volimo nogomet navijali za pobjedu Španjolske. Zasluženo su osvojili naslov i drago mi je zbog našeg Olma - zaključio je Kovačević.

Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kakva su očekivanja?

- Svjesni smo važnosti utakmice i snage protivnika. Nisu slučajno postali prvaci Švicarske, ali dobro smo se pripremili za utakmicu i očekujemo da ćemo se uspješno nositi s njima. Naši treneri gledali su ih i analizirali. Nisu ista momčad kao prošle sezone, ali vrlo su agresivni, mnogo trče i fizički su snažni. Usredotočeni smo na Thun, a poslije ćemo vidjeti što nas čeka - rekao je Beljo.

Želite li ponoviti učinak iz prošle sezone?

- Naravno da želim, ali prioritet je momčadski uspjeh. Volio bih ponoviti takav učinak.

Jeste li gledali finale Svjetskog prvenstva?

- Jesam i moram priznati da sam navijao za Španjolsku zbog Olma. Utakmica nije bila osobito lijepa, ali drago mi je što su osvojili naslov.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Može li Dinamo do Lige prvaka?

- Naravno. Igranje u Ligi prvaka san je svakog igrača u klupskom nogometu i učinit ćemo sve kako bismo ga ostvarili - zaključio je Beljo.