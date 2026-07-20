Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJE PUTA U ŠVICARSKU

Kovačević pun optimizma uoči debija u Ligi prvaka: Umjetna trava? Neće to biti odlučujuće...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević pun optimizma uoči debija u Ligi prvaka: Umjetna trava? Neće to biti odlučujuće...
Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Igranje u Ligi prvaka san je svakog igrača u klupskom nogometu i učinit ćemo sve kako bismo ga ostvarili, poručio je Dion Drena Beljo

Admiral

Dinamo u utorak od 20 sati igra prvu europsku utakmicu u novoj sezoni. Protivnik mu je švicarski Thun, s kojim će odmjeriti snage u sklopu drugog pretkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević i igrači okupili su se prije polaska na gostovanje u Zračnoj luci Franjo Tuđman, odakle su krenuli prema Švicarskoj. Pred novinare su, uz trenera, stali i Dion Drena Beljo, najbolji strijelac "modrih" u prošloj sezoni.

- Idemo s optimizmom. Svjesni smo ozbiljnosti protivnika jer smo i mi, kao i oni, cijelu sezonu radili kako bismo postali prvaci. Vjerujemo u dobar rezultat - započeo je Kovačević.

Hoće li umjetna trava biti faktor?

- Ne mislim da će biti osobit faktor i ne bih tomu pridavao preveliku važnost. Najvažnije je da smo svi zdravi i u dobrom stanju.

FOTO: KAKO VAM SE ČINI? Dinamo objavio novi treći dres s detaljima šestinskog kišobrana
Dinamo objavio novi treći dres s detaljima šestinskog kišobrana

Jeste li i vi pratili finale Svjetskog prvenstva?

- Naravno. Mislim da smo svi mi koji volimo nogomet navijali za pobjedu Španjolske. Zasluženo su osvojili naslov i drago mi je zbog našeg Olma - zaključio je Kovačević.

Zagreb: Trening GNK Dinamo
Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kakva su očekivanja?

- Svjesni smo važnosti utakmice i snage protivnika. Nisu slučajno postali prvaci Švicarske, ali dobro smo se pripremili za utakmicu i očekujemo da ćemo se uspješno nositi s njima. Naši treneri gledali su ih i analizirali. Nisu ista momčad kao prošle sezone, ali vrlo su agresivni, mnogo trče i fizički su snažni. Usredotočeni smo na Thun, a poslije ćemo vidjeti što nas čeka - rekao je Beljo.

TRANSFER SAGA Preokret oko Bakrara!? Dinamo dobio novu i unosniju ponudu
Preokret oko Bakrara!? Dinamo dobio novu i unosniju ponudu

Želite li ponoviti učinak iz prošle sezone?

- Naravno da želim, ali prioritet je momčadski uspjeh. Volio bih ponoviti takav učinak.

Jeste li gledali finale Svjetskog prvenstva?

- Jesam i moram priznati da sam navijao za Španjolsku zbog Olma. Utakmica nije bila osobito lijepa, ali drago mi je što su osvojili naslov.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Može li Dinamo do Lige prvaka?

- Naravno. Igranje u Ligi prvaka san je svakog igrača u klupskom nogometu i učinit ćemo sve kako bismo ga ostvarili - zaključio je Beljo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka

Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali HNL je prvi put proslavio svoga bivšeg igrača kao osvajača
Pletikosa: Neka Dalić sam kaže zašto je otišao. A boli me što su se okomili na jednog igrača...
EKSKLUZIVNO

Pletikosa: Neka Dalić sam kaže zašto je otišao. A boli me što su se okomili na jednog igrača...

Poštujem Dalića i ne želim govoriti u njegovo ime. Modrić? Neka se odmori i sam odluči što želi, kaže tehnički direktor HNS-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026