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Preokret oko Bakrara!? Dinamo dobio novu i unosniju ponudu

Piše Bruno Lukas,
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Preokret oko Bakrara!? Dinamo dobio novu i unosniju ponudu
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Španjolski Getafe uletio je u pregovore oko Monsefa Bakrara i Dinamu poslao službenu ponudu od 3,5 milijuna eura, komplicirajući posao koji je Al Ahly smatrao gotovim

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Getafe je Dinamu poslao službenu ponudu od 3,5 milijuna eura za Monsefa Bakrara (25) i time zakomplicirao transfer koji je Al Ahly smatrao praktički dogovorenim.

Španjolski prvoligaš napadaču nudi trogodišnji ugovor s mogućnošću produljenja i godišnju plaću od 1,2 milijuna eura.

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Al Ahly pak nije zabrinut, uvjeren da prethodni dogovor s Dinamom i Bakrarovim preferiranjem igranja u Egiptu predstavlja ključnu prednost, a svoju ponudu procjenjuje na oko dva i pol milijuna eura uz bonuse.

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Bakrar je dao prednost Al Ahlyju i nakon razgovora sa sunarodnjakom Ahmedom Kendoucijem, bivšim igračem kluba, koji mu je pozitivno opisao prilike u Kairu, prenosi Africafoot.

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