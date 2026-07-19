Preokret oko Bakrara!? Dinamo dobio novu i unosniju ponudu

Getafe je Dinamu poslao službenu ponudu od 3,5 milijuna eura za Monsefa Bakrara (25) i time zakomplicirao transfer koji je Al Ahly smatrao praktički dogovorenim.

Španjolski prvoligaš napadaču nudi trogodišnji ugovor s mogućnošću produljenja i godišnju plaću od 1,2 milijuna eura.

Al Ahly pak nije zabrinut, uvjeren da prethodni dogovor s Dinamom i Bakrarovim preferiranjem igranja u Egiptu predstavlja ključnu prednost, a svoju ponudu procjenjuje na oko dva i pol milijuna eura uz bonuse.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bakrar je dao prednost Al Ahlyju i nakon razgovora sa sunarodnjakom Ahmedom Kendoucijem, bivšim igračem kluba, koji mu je pozitivno opisao prilike u Kairu, prenosi Africafoot.

Dinamo ga želi zadržati do završetka dvomeča s Thunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nakon čega bi mu dopustio odlazak.

Prošle je sezone u 42 nastupa za Dinamo postigao 18 golova i upisao sedam asistencija, a konačna odluka o njegovu transferu mogla bi uslijediti upravo po završetku europskih obveza.